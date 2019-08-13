13.08.2019 13:31

Харьковчан приглашают поучаствовать в битве семейных видеороликов

Прием работ на участие в видеобатле «Уникальные семьи Харьковщины» стартовал 12 августа.



// city.kharkov.ua

Мероприятие проходит в рамках фестиваля «Фреш», задача которого - объединить семьи, создать возможность для харьковчан обмениваться семейными традициями и делиться опытом интересного досуга в кругу семьи.

Первым мероприятием фестиваля станет видеобатл «Уникальные семьи Харьковщины». К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Прием видеороликов о семье продлится до 14 октября. Зарегистрироваться на участие в видеобатле, а также прикрепить видеоработу можно здесь.



Отметим, проект организован общественной организацией «Центр развития «Будущие гении», которая стала победителем городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов 2019 года.



По словам начальника Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета Виктории Грецкой-Миргородской, поддержка социальных инициатив, направленных на укрепление имиджа Харькова, является одним из приоритетных направлений в работе городской власти.



«Семейный фестиваль «Фреш» станет одним из ярких общегородских проектов, направленных на популяризацию семейных ценностей через привлечение внимания к уникальным семьям Харьковщины и распространение практик совместного семейного досуга», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.



Победители в двух возрастных категориях будут определены по результатам оценки жюри и онлайн-голосования на канале «YouTube». Финал видеобатла состоится 2 ноября. Авторы лучших работ будут награждены кубками и призами.