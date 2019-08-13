13.08.2019 17:01

Инспекторы по трудоустройству высадят десант перед МакДональсом

Для жителей Харькова будет работать мобильный центр профориентации.



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14 августа с 10:00 до 16:00 возле станции метро «Научная» на проспекте Науки 9-б будет работать Мобильный центр профориентации.



Харьковчанам презентуют услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и преимущества военной службы по контракту.



Посетители смогут получить консультации специалистов о порядке регистрации в центре занятости и социальной защиты от безработицы, по правовым аспектам трудоустройства, обучения и тому подобное.