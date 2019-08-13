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13.08.2019  17:01   

Инспекторы по трудоустройству высадят десант перед МакДональсом

Для жителей Харькова будет работать мобильный центр профориентации.


// Facebook

14 августа с 10:00 до 16:00 возле станции метро «Научная» на проспекте Науки 9-б будет работать Мобильный центр профориентации.

Харьковчанам презентуют услуги по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации в центрах профессионально-технического образования государственной службы занятости и преимущества военной службы по контракту.

Посетители смогут получить консультации специалистов о порядке регистрации в центре занятости и социальной защиты от безработицы, по правовым аспектам трудоустройства, обучения и тому подобное.

Источник:   Центр службы занятости
 Тэги:  профориентация, центр занятости, харьков
 
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