Сиделец исправительной колонии отправился в отпуск

В Дергачевской исправительной колонии (№109) осужденному предоставлено разрешение на краткосрочный выезд.
12 августа осужденному К. дано разрешение на краткосрочный отпуск, сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлений по вопросам исполнения уголовніх наказаний
Согласно части 4 статьи 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины осужденные, работающие и находящиеся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, имеют право на ежегодный краткосрочный выезд за пределы колонии продолжительностью 14 календарных дней. С начала года предоставлені отпуска четырем осужденным.
Как отметил начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров, краткосрочные выезды дают возможность решить вопросы трудового и бытового устройства после освобождения, а также способствуют ресоциализации осужденных.
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14 августа православные отмечают первый Спас.
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