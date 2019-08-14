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14.08.2019  09:01   

Сиделец исправительной колонии отправился в отпуск

В Дергачевской исправительной колонии (№109) осужденному предоставлено разрешение на краткосрочный выезд.


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12 августа осужденному К. дано разрешение на краткосрочный отпуск,  сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлений по вопросам исполнения уголовніх наказаний

Согласно части 4 статьи 111 Уголовно-исполнительного кодекса Украины осужденные, работающие и находящиеся в исправительных колониях минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания, имеют право на ежегодный краткосрочный выезд за пределы колонии продолжительностью 14 календарных дней. С начала года предоставлені отпуска четырем осужденным.

Как отметил начальник учреждения подполковник внутренней службы Иван Буров, краткосрочные выезды дают возможность решить вопросы трудового и бытового устройства после освобождения, а также способствуют ресоциализации осужденных.

Тэги:  колония, харьков
 
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