Очистные сооружения Харьковводоканала стали арт-объектом (ВИДЕО)

Перенести атмосферу предприятий на бумагу. В рамках проекта «Urban sketching» молодые художники делали зарисовки на очистных сооружениях «Харьковводоканала». Возможность создавать картины на закрытых предприятиях художники получили при поддержке мэрии.
Проект «Urban sketching» собирает тысячи художников по всему миру и имеет свое представительство в Харькове. Sketch – в переводе с английского «быстрый рисунок», это зарисовки города, архитектуры и различных предметов.
Чтобы сделать скетч, нужен только блокнот и ручка, или маркер, рассказывает художник Иван Шульгин.
Иван Шульгин, художник:
Для того, чтобы научиться – больше наблюдать, анализировать предметы. лучше начать с чего-нибудь статичного, с каких-то простых предметов жизни, а потом, нарабатывая, рисуя больше, можно запечатлеть какие-то движущиеся сцены. Это интересно.
Художники рассказывают, что скетч рисуют от 5 до 15 минут. Это и вид искусства, и способ провести время и задокументировать воспоминания, не прибегая к современным технологиям в виде фото или видео.
Олеся Корнилова, художник:
Скетчинг для меня – как дневник, только не в словах, а в рисунке. Это как документация всего, что происходит в моей жизни, людей, которых я встречаю, города, куда я езжу, события, которые я посещаю. И это очень доступно, просто.
Главная идея проекта «Завод-экспедиция» – делать зарисовки предприятий, на которые обычные люди не имеют доступа. Чтобы попасть на эти объекты, организаторы обратились за поддержкой в Харьковский городской совет, и уже побывали на нескольких заводах. «Харьковводоканал» также поддержал инициативу молодежи. Внешний вид очистных сооружений предприятия 30 молодых художников переносят на бумагу.
Юлия Колесникова, организатор:
Мы подумали, что Харьков – это индустриальный город, и сейчас мы про индустрию знаем очень мало, потому что мы живем уже в другом обществе. И территории эти закрытые, мы не видим, что происходит за этими заборами. И было бы интересно побывать на этих предприятиях, их много, они до сих пор работают.
Художники планируют посетить еще несколько харьковских предприятий. Затем сделанные малюникы планируют показывать в парках, скверах и на выставках.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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