14.08.2019 09:43

Очистные сооружения Харьковводоканала стали арт-объектом (ВИДЕО)

Перенести атмосферу предприятий на бумагу. В рамках проекта «Urban sketching» молодые художники делали зарисовки на очистных сооружениях «Харьковводоканала». Возможность создавать картины на закрытых предприятиях художники получили при поддержке мэрии.



// izvestia.kharkov.ua

Проект «Urban sketching» собирает тысячи художников по всему миру и имеет свое представительство в Харькове. Sketch – в переводе с английского «быстрый рисунок», это зарисовки города, архитектуры и различных предметов.

Чтобы сделать скетч, нужен только блокнот и ручка, или маркер, рассказывает художник Иван Шульгин.



Иван Шульгин, художник:

Для того, чтобы научиться – больше наблюдать, анализировать предметы. лучше начать с чего-нибудь статичного, с каких-то простых предметов жизни, а потом, нарабатывая, рисуя больше, можно запечатлеть какие-то движущиеся сцены. Это интересно.



Художники рассказывают, что скетч рисуют от 5 до 15 минут. Это и вид искусства, и способ провести время и задокументировать воспоминания, не прибегая к современным технологиям в виде фото или видео.



Олеся Корнилова, художник:

Скетчинг для меня – как дневник, только не в словах, а в рисунке. Это как документация всего, что происходит в моей жизни, людей, которых я встречаю, города, куда я езжу, события, которые я посещаю. И это очень доступно, просто.



Главная идея проекта «Завод-экспедиция» – делать зарисовки предприятий, на которые обычные люди не имеют доступа. Чтобы попасть на эти объекты, организаторы обратились за поддержкой в Харьковский городской совет, и уже побывали на нескольких заводах. «Харьковводоканал» также поддержал инициативу молодежи. Внешний вид очистных сооружений предприятия 30 молодых художников переносят на бумагу.



Юлия Колесникова, организатор:

Мы подумали, что Харьков – это индустриальный город, и сейчас мы про индустрию знаем очень мало, потому что мы живем уже в другом обществе. И территории эти закрытые, мы не видим, что происходит за этими заборами. И было бы интересно побывать на этих предприятиях, их много, они до сих пор работают.



Художники планируют посетить еще несколько харьковских предприятий. Затем сделанные малюникы планируют показывать в парках, скверах и на выставках.

