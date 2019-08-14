Главная Новости Общество Очистные сооружения Харьковводоканала стали арт-объектом (ВИДЕО)
14.08.2019  09:43   

Очистные сооружения Харьковводоканала стали арт-объектом (ВИДЕО)

Перенести атмосферу предприятий на бумагу. В рамках проекта «Urban sketching» молодые художники делали зарисовки на очистных сооружениях «Харьковводоканала». Возможность создавать картины на закрытых предприятиях художники получили при поддержке мэрии.


// izvestia.kharkov.ua

Проект «Urban sketching» собирает тысячи художников по всему миру и имеет свое представительство в Харькове. Sketch – в переводе с английского «быстрый рисунок», это зарисовки города, архитектуры и различных предметов.

Чтобы сделать скетч, нужен только блокнот и ручка, или маркер, рассказывает художник Иван Шульгин.
 
Иван Шульгин, художник:
Для того, чтобы научиться – больше наблюдать, анализировать предметы. лучше начать с чего-нибудь статичного, с каких-то простых предметов жизни, а потом, нарабатывая, рисуя больше, можно запечатлеть какие-то движущиеся сцены. Это интересно.
 
Художники рассказывают, что скетч рисуют от 5 до 15 минут. Это и вид искусства, и способ провести время и задокументировать воспоминания, не прибегая к современным технологиям в виде фото или видео.
 
Олеся Корнилова, художник:
Скетчинг для меня – как дневник, только не в словах, а в рисунке. Это как документация всего, что происходит в моей жизни, людей, которых я встречаю, города, куда я езжу, события, которые я посещаю. И это очень доступно, просто.
 
Главная идея проекта «Завод-экспедиция» – делать зарисовки предприятий, на которые обычные люди не имеют доступа. Чтобы попасть на эти объекты, организаторы обратились за поддержкой в Харьковский городской совет, и уже побывали на нескольких заводах. «Харьковводоканал» также поддержал инициативу молодежи. Внешний вид очистных сооружений предприятия 30 молодых художников переносят на бумагу.
 
Юлия Колесникова, организатор:
Мы подумали, что Харьков – это индустриальный город, и сейчас мы про индустрию знаем очень мало, потому что мы живем уже в другом обществе. И территории эти закрытые, мы не видим, что происходит за этими заборами. И было бы интересно побывать на этих предприятиях, их много, они до сих пор работают.
 
Художники планируют посетить еще несколько харьковских предприятий. Затем сделанные малюникы планируют показывать в парках, скверах и на выставках.
 

Тэги:  харьковводоканал, скетчинг, урбан, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.08 ЖКХ Как коммунальщики ликвидировали порывы в выходные 08.08 ЖКХ Как коммунальщики ликвидировали порывы 05.08 ЖКХ В выходные коммунальщики ликвидировали порывы
 
 

Видео

Спорт для всех. В школе №115 продолжается реконструкция стадиона
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 