14.08.2019 10:06

Почетный харьковчанин Максим Веракса празднует день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова, десятикратного чемпиона мира по плаванию, тренера по инваспорту Максима Вераксу.



// city.kharkov.ua

«Опытный спортсмен, многократный паралимпийский чемпион, Вы много сил и времени посвящаете подготовке к соревнованиям, последовательно работаете над поставленными целями, достигаете ярких, впечатляющих побед.



От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, жизненной энергии, бодрости духа, вдохновения и новых свершений!» - говорится в поздравлении городского головы.

