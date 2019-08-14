Почетный харьковчанин Максим Веракса празднует день рождения

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил с днем рождения Почетного гражданина Харькова, десятикратного чемпиона мира по плаванию, тренера по инваспорту Максима Вераксу.
«Опытный спортсмен, многократный паралимпийский чемпион, Вы много сил и времени посвящаете подготовке к соревнованиям, последовательно работаете над поставленными целями, достигаете ярких, впечатляющих побед.
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, жизненной энергии, бодрости духа, вдохновения и новых свершений!» - говорится в поздравлении городского головы.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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