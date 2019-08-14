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14.08.2019  11:17   

Гастрономическую ярмарку откроют на праздники в центре Харькова

В праздничные и выходные дни, с 23 по 25 августа, на пл. Свободы в Харькове будет работать гастрономическая ярмарка.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, ее посетители смогут попробовать всевозможные блюда - от мяса и рыбы до необычных видов мороженого и сладостей. Готовить пищу будут на 30 фуд-кортах.

Режим работы ярмарки - с 11:00 до 22:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ярмарка, площадь свободы, харьков
 
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