14.08.2019 11:17

Гастрономическую ярмарку откроют на праздники в центре Харькова

В праздничные и выходные дни, с 23 по 25 августа, на пл. Свободы в Харькове будет работать гастрономическая ярмарка.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, ее посетители смогут попробовать всевозможные блюда - от мяса и рыбы до необычных видов мороженого и сладостей. Готовить пищу будут на 30 фуд-кортах.



Режим работы ярмарки - с 11:00 до 22:00.