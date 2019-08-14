Гастрономическую ярмарку откроют на праздники в центре Харькова

В праздничные и выходные дни, с 23 по 25 августа, на пл. Свободы в Харькове будет работать гастрономическая ярмарка.
Как сообщили в Департаменте административных услуг и потребительского рынка, ее посетители смогут попробовать всевозможные блюда - от мяса и рыбы до необычных видов мороженого и сладостей. Готовить пищу будут на 30 фуд-кортах.
Режим работы ярмарки - с 11:00 до 22:00.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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