Художники проекта «Urban sketchers» рисуют харьковские предприятия

Художники и фотографы проекта «Urban sketchers» сделали зарисовки на Диканевских очистных сооружениях КП «Харьковводоканал».
Проект «Urban sketchers» собирает тысячи художников по всему миру и имеет представительство в Харькове.
Как рассказал художник Иван Шульгин, слово «sketch» в переводе с английского означает «эскиз», «набросок», то есть это зарисовки города, архитектурных объектов или предметов.
Главная идея проекта - сделать скетчи предприятий, на которые обычные люди не могут пройти просто так. Чтобы попасть на их территорию, организаторы проекта обратились за поддержкой в Харьковский городской совет и уже побывали на нескольких заводах. Инициативу поддержал и «Харьковводоканал». Очистные сооружения посетили 30 молодых художников.
Выставка работ «Urban sketchers» пройдет в харьковских парках и скверах в сентябре.
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