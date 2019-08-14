14.08.2019 13:01

Художники проекта «Urban sketchers» рисуют харьковские предприятия

Художники и фотографы проекта «Urban sketchers» сделали зарисовки на Диканевских очистных сооружениях КП «Харьковводоканал».



://city.kharkov.ua

Проект «Urban sketchers» собирает тысячи художников по всему миру и имеет представительство в Харькове.



Как рассказал художник Иван Шульгин, слово «sketch» в переводе с английского означает «эскиз», «набросок», то есть это зарисовки города, архитектурных объектов или предметов.



Главная идея проекта - сделать скетчи предприятий, на которые обычные люди не могут пройти просто так. Чтобы попасть на их территорию, организаторы проекта обратились за поддержкой в Харьковский городской совет и уже побывали на нескольких заводах. Инициативу поддержал и «Харьковводоканал». Очистные сооружения посетили 30 молодых художников.



Выставка работ «Urban sketchers» пройдет в харьковских парках и скверах в сентябре.