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14.08.2019  13:01   

Художники проекта «Urban sketchers» рисуют харьковские предприятия

Художники и фотографы проекта «Urban sketchers» сделали зарисовки на Диканевских очистных сооружениях КП «Харьковводоканал».


://city.kharkov.ua

Проект «Urban sketchers» собирает тысячи художников по всему миру и имеет представительство в Харькове.

Как рассказал художник Иван Шульгин, слово «sketch» в переводе с английского означает «эскиз», «набросок», то есть это зарисовки города, архитектурных объектов или предметов. 

Главная идея проекта  - сделать скетчи предприятий, на которые обычные люди не могут пройти просто так. Чтобы попасть на их территорию, организаторы проекта обратились за поддержкой в Харьковский городской совет и уже побывали на нескольких заводах.  Инициативу поддержал и «Харьковводоканал». Очистные сооружения посетили 30 молодых художников.

Выставка работ «Urban sketchers» пройдет в харьковских парках и скверах в сентябре.

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  урбанисты, харьков, рисунки, водоканал, художник
 
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