15.08.2019 08:55

Cкульптуру Маэстро Леониду Быкову установили в саду Шевченко (ФОТО)

Командир «поющей эскадрильи» расположился на площадке слева от ККЗ «Украина».



// Facebook/Игорь Бескровный

Автором композиции стал заслуженный художник Украины Катиб Мамедов. По словам автора, он изобразил известного актера в образе персонажа Маэстро из фильма «В бой идут одни старики». Капитан Титаренко сидит на камне, рядом труда, в сапоге текст «Смуглянки», а компанию ему составляет кузнечик – так шутливо скульптор изобразил ще одного киноперсонажа, лейтенанта Александрова

Скульптура Леониду Быкову стала последней, которая установлена в обновленном саду Шевченко. Группа художников, которая работала над воплощением в жизнь идеи мэра Геннадия Кернеса об установлении фигур известным харьковчанам, довольна результатом.

Напомним, после реконструкции в саду Шевченко уже установили несколько скульптур, посвященных нашим землякам. Это композиции, посвященные художнику Илье Репину, театральному режиссеру Лесю Курбасу, певцу и киноактеру Марку Бернесу. А к Дню города появится композиция, посвященная актрисе Клавдии Шульженко и композитору Исааку Дунаевскому, ученому-естествоиспытателю, академику Владимиру Вернадскому.