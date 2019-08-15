Cкульптуру Маэстро Леониду Быкову установили в саду Шевченко (ФОТО)

Командир «поющей эскадрильи» расположился на площадке слева от ККЗ «Украина».
Автором композиции стал заслуженный художник Украины Катиб Мамедов. По словам автора, он изобразил известного актера в образе персонажа Маэстро из фильма «В бой идут одни старики». Капитан Титаренко сидит на камне, рядом труда, в сапоге текст «Смуглянки», а компанию ему составляет кузнечик – так шутливо скульптор изобразил ще одного киноперсонажа, лейтенанта Александрова
Скульптура Леониду Быкову стала последней, которая установлена в обновленном саду Шевченко. Группа художников, которая работала над воплощением в жизнь идеи мэра Геннадия Кернеса об установлении фигур известным харьковчанам, довольна результатом.
Напомним, после реконструкции в саду Шевченко уже установили несколько скульптур, посвященных нашим землякам. Это композиции, посвященные художнику Илье Репину, театральному режиссеру Лесю Курбасу, певцу и киноактеру Марку Бернесу. А к Дню города появится композиция, посвященная актрисе Клавдии Шульженко и композитору Исааку Дунаевскому, ученому-естествоиспытателю, академику Владимиру Вернадскому.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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