Главная Новости Общество Cкульптуру Маэстро Леониду Быкову установили в саду Шевченко (ФОТО)
15.08.2019  08:55   

Cкульптуру Маэстро Леониду Быкову установили в саду Шевченко (ФОТО)

Командир «поющей эскадрильи» расположился на площадке слева от ККЗ «Украина».


// Facebook/Игорь Бескровный

Автором композиции стал заслуженный художник Украины Катиб Мамедов. По словам автора, он изобразил известного актера в образе персонажа Маэстро из фильма «В бой идут одни старики». Капитан Титаренко сидит на камне, рядом труда, в сапоге текст «Смуглянки», а компанию ему составляет кузнечик – так шутливо скульптор изобразил ще одного киноперсонажа, лейтенанта Александрова

Скульптура Леониду Быкову стала последней, которая установлена в обновленном саду Шевченко. Группа художников, которая работала над воплощением в жизнь идеи мэра Геннадия Кернеса об установлении фигур известным харьковчанам, довольна результатом.

Напомним, после реконструкции в саду Шевченко уже установили несколько скульптур, посвященных нашим землякам. Это композиции, посвященные художнику Илье Репину, театральному режиссеру Лесю Курбасу, певцу и киноактеру Марку Бернесу. А к Дню города появится композиция, посвященная актрисе Клавдии Шульженко и композитору Исааку Дунаевскому, ученому-естествоиспытателю, академику Владимиру Вернадскому.

 

Тэги:  сад шевченко, скульптура, леонид быков, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.08 Культура и Туризм В саду Шевченко появился академик Вернадский с оригинальным рецептом борща (ФОТО)   09.08 Общество В саду Шевченко появится скульптура академика Вернадского с борщом (ВИДЕО) 08.08 Культура и Туризм В Харькове появился памятник Марку Бернесу (ФОТО)  
 
 

Видео

Мозговой штурм для борьбы с наркоманией - на встрече в мэрии за один стол сели мэр, психологи, бывшие наркозависимые и руководитель полиции
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 