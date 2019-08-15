15.08.2019 09:38

Парад вышиванок и не только: как Харьков отметит День флага Украины

Торжественные и праздничные мероприятия пройдут в Харькове и по области 23 и 24 августа.



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Главный флаг развернется 23 августа в Харькове в 10:00 на пл. Конституции. Там состоится флешмоб и шоу флагов. В области организуют несколько флешмобов ко Дню флага. В Боровой на главной площади развернут флаг длиной 40 метров. В центре Краснокутска будет поднят флаг длиной 50 метров, после чего из него сделают много маленьких флагов, которые передадут бойцам в зону ООС.

А в 17.00 на площади Конституции начнется парад вышиванок. Также парады вышиванок состоятся в Балаклейском, Коломакском, Кегичевском районах и Лозовой.

24 августа на пл. Конституции в 9:30 состоится традиционное возложение, после чего харьковчане присоединятся ко всеукраинской акции «100 колоколов», посвященной Героям Небесной сотни.

«Главный акцент в этом году делается на концепции «Дети - наше будущее». Поэтому во всех мероприятиях будут задействованы детские творческие коллективы, в учреждениях культуры будет проводиться много информационно-патриотических мероприятий для детей. В городах областного значения запланированы массовые акции с участием детей и молодежи», – рассказали в Управлении культуры и туризма ХОГА.