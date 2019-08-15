15.08.2019 13:15

В Харькове прошли соревнования на Кубок Украины по кулинарии

Награждение победителей Кубка Украины по кулинарии «Восточный регион 2019» состоялось 14 августа в «Arizona Beach Club».



://city.kharkov.ua

ри дня кулинары со всей страны и ближнего зарубежья соревновались за «Золотой китель». Их мастерство оценивали лучшие шеф-повара и кондитеры из Украины, Беларуси и Литвы. В номинации «Золотой китель, повар-юниор 2019» первое место занял Александр Гахов (Харьков), «Золотой китель, шеф-повар 2019» - Артур Гамалий (Одесса), «Золотой китель, кондитер 2019» - Николай Антоненко (Киев), «Золотой китель, команда 2019» - ресторан «Мястория» (Киев).

Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, кулинары показали высокий уровень мастерства.

«Я уверена, что эти соревнования вдохновили всех участников на дальнейшее профессиональное развитие. Каждый из вас достоен лучших клиентов и искреннего признания. Стремитесь и совершенствуйтесь», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.



Кубок Украины по кулинарии «Восточный регион 2019» проводится Первой украинской ассоциацией шеф-поваров и Кулинарной академией «Al.Cuisine» при поддержке управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта.