Главная Новости Общество Стразу две юные харьковчанки пробились в финал отбора на детское евровидение (ФОТО, ВИДЕО)
15.08.2019  16:41   

Стразу две юные харьковчанки пробились в финал отбора на детское евровидение (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковчанка Алиса Чиджан и Полина Писарцова из Дергачей поборются за путевку на польский этап известного телешоу.


://junior.eurovision.ua

Об этом сообщает официальной сайт конкурса.

Оргкомитет Нацтбора на Детское Евровидение-2019 определил 10 финалистов, которые будут соревноваться за право представлять Украину на песенном конкурсе в Польше.

В финал прошли следующие участники:

  • Алиса Чиджан (г. Харьков);
  • Полина Писарцова (г. Дергачи, Харьковская обл.);
  • Александр Зазарашвили – (г. Ивано-Франковск);
  • Варвара Кошевая (г. Киев);
  • Мария Ткачук (с. Гатное, Киевская обл.);
  • Ангелина Теренникова (г. Вышгород, Киевская обл.);
  • Евангелина Замула (г. Киев).
  • Валерия Христюк (г. Переяслав-Хмельницкий);
  • София Иванько (г. Киев);
  • Александр Балабанов (г. Киев)

Детское Евровидение-2019 состоится 24 ноября в польском городе Гливице.

 

 

 

 

Источник:   junior.eurovision.ua
 Тэги:  детское евровидение, харьков, финал, отбор
 
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