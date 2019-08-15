Стразу две юные харьковчанки пробились в финал отбора на детское евровидение (ФОТО, ВИДЕО)

Харьковчанка Алиса Чиджан и Полина Писарцова из Дергачей поборются за путевку на польский этап известного телешоу.
Об этом сообщает официальной сайт конкурса.
Оргкомитет Нацтбора на Детское Евровидение-2019 определил 10 финалистов, которые будут соревноваться за право представлять Украину на песенном конкурсе в Польше.
В финал прошли следующие участники:
Детское Евровидение-2019 состоится 24 ноября в польском городе Гливице.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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