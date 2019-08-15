Стразу две юные харьковчанки пробились в финал отбора на детское евровидение (ФОТО, ВИДЕО)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 15 августа Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 16 августа В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.