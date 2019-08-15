15.08.2019 18:24

В Харькове состоялось выездное фотосессия учеников первого в Украине инклюзивного модельного агентства (ВИДЕО)

Женщины и мужчины всех возрастов демонстрировали навыки позирования, которые получили за первый месяц обучения.



// objectiv.tv

Одним из звездных преподавателей стал харьковский дизайнер Константин Пономарев

30 учеников инклюзивного модельного агентства приехали на первое занятие с фотопозування на природе. Студентка Ирина Сорока по специальности - веб-дизайнер, но несколько месяцев назад решила попробовать себя в другой профессии. Говорит, что на собственном примере хочет доказать: женщины с инклюзии тоже хороши.

По словам дизайнера-преподавателя, инклюзивные модельные агентства уже давно существуют в Европе. Поэтому их основания в Украине - важный шаг в развитии отечественной фэшн-индустрии.

У учащихся уже есть заметный прогресс за первый месяц обучения. Они занимаются с преподавателями раз в неделю по 6:00. Изучают актерское мастерство, фотопозування, визажа и дефиле. Теперь организаторы мечтают создать инклюзивном школу моделинга для детей.

Занятия продлятся до конца октября. После их завершения, уверяют организаторы, выпускники смогут участвовать в фэшн-показах и станут профессиональными моделями.