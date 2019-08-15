В Харькове состоялось выездное фотосессия учеников первого в Украине инклюзивного модельного агентства (ВИДЕО)

Женщины и мужчины всех возрастов демонстрировали навыки позирования, которые получили за первый месяц обучения.
Одним из звездных преподавателей стал харьковский дизайнер Константин Пономарев
30 учеников инклюзивного модельного агентства приехали на первое занятие с фотопозування на природе. Студентка Ирина Сорока по специальности - веб-дизайнер, но несколько месяцев назад решила попробовать себя в другой профессии. Говорит, что на собственном примере хочет доказать: женщины с инклюзии тоже хороши.
По словам дизайнера-преподавателя, инклюзивные модельные агентства уже давно существуют в Европе. Поэтому их основания в Украине - важный шаг в развитии отечественной фэшн-индустрии.
У учащихся уже есть заметный прогресс за первый месяц обучения. Они занимаются с преподавателями раз в неделю по 6:00. Изучают актерское мастерство, фотопозування, визажа и дефиле. Теперь организаторы мечтают создать инклюзивном школу моделинга для детей.
Занятия продлятся до конца октября. После их завершения, уверяют организаторы, выпускники смогут участвовать в фэшн-показах и станут профессиональными моделями.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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