Главная Новости Общество Сладкий сон за решеткой харьковской колонии (ФОТО)
15.08.2019  19:30   

Сладкий сон за решеткой харьковской колонии (ФОТО)

15 августа 2019 в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№ 25)» осужденным выданы новые матрасы.


// facebook

С целью повышения уровня условий отбывания наказаний в отделениях социально - психологической службы осужденным видно более 100 новых матрасов. Осужденные с радостью встретили эту новость и выразили благодарность администрации учреждения за улучшение бытовых условий.

Исполняющий обязанности начальника учреждения полковник внутренней службы Сергей Конищев отметил, что улучшение коммунально-бытовых условий осужденных является одним из голевых направлений деятельности администрации учреждения.

 

 

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  колония, матрас, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.08 Власть В харьковской колонии - прокурорский «шмон» (ФОТО) 14.08 Криминал и происшествия Сердобольная харьковчанка приправила любимому-заключенному пирожки наркотой (ФОТО) 14.08 Общество Сиделец исправительной колонии отправился в отпуск
 
 

Видео

Проїзд вільний — активісти знесли шлагбаум, який був встановлений на в’їзді на пляж Безлюдівського водосховища. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 