Сладкий сон за решеткой харьковской колонии (ФОТО)

15 августа 2019 в государственном учреждении «Алексеевская исправительная колония (№ 25)» осужденным выданы новые матрасы.
С целью повышения уровня условий отбывания наказаний в отделениях социально - психологической службы осужденным видно более 100 новых матрасов. Осужденные с радостью встретили эту новость и выразили благодарность администрации учреждения за улучшение бытовых условий.
Исполняющий обязанности начальника учреждения полковник внутренней службы Сергей Конищев отметил, что улучшение коммунально-бытовых условий осужденных является одним из голевых направлений деятельности администрации учреждения.
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