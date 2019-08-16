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16.08.2019  12:16   

К общественным работам привлекли более двух тысяч безработных

Такое количество не имеющих постоянного места занятости харьковчан присоединились к общественным и других видам временных работ в январе-июле 2019 года.


// Facebook

В этом году в приоритете были общественные работы социального направления, сообщил директор Харьковского областного центра занятости Владимир Миненко.

В частности, сопровождение лиц с инвалидностью, уход за людьми, которые находятся в учреждениях социальной сферы, оказание помощи участникам АТО и семьям, члены которых погибли или пострадали. Также безработные выполняли строительные и ремонтные работы на объектах социальной сферы, благоустраивали территории, места захоронений и мемориалов, придорожные полосы, информировали население о получении жилищных субсидий.

Владимир Миненко отметил, что таким способом безработных мотивируют вернуться к работе. Кроме того,  они получают дополнительный заработок. Оплата труда производится за фактически выполненную работу и не может быть меньше минимальной. На граждан, которые заняты на оплачиваемых общественных работах, распространяются социальные гарантии, включая право на пенсионное обеспечение, а период участия в оплачиваемых общественных работах засчитывается в трудовой стаж. На финансирование общественных работ в Харьковском регионе привлекаются средства местных бюджетов и Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. 

На нужды Харьковской области для организации общественных работ в 2019 году фонд утвердил 14,5 млн грн, в т. ч. по городу Харькову - 1,2 млн грн.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  берзаботные, общественные работы, центр занятости, харьков
 
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