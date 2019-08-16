Главная Новости Общество Харьковские юннаты при зоопарке отмечают свой праздник ( ФОТО, ВИДЕО)
16.08.2019  13:23   

Харьковские юннаты при зоопарке отмечают свой праздник ( ФОТО, ВИДЕО)

Всемирному празднику юные харьковчане и специалисты зоопарка приготовили фотообзор и оригинальный промо-ролик.


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Археология в современном мире является очень важной наукой, которая позволяет нам приоткрыть завесу тайн древних цивилизаций, позволяет изучить культуру и быт различных эпох.

15 августа свой профессиональный праздник отмечают археологи.

Профессия археолога была популярна ещё в Древнем Риме и Греции. Уже тогда люди вели раскопки и находили древние архитектурные памятники.

В эпоху Возрождения основной целью раскопок было добывание античных скульптур.

 

День археолога по праву могут отмечать и юннаты зоопарка. Ведь в рамках общей натуралистической практики наши юные исследователи  нередко встречают находки, возраст которых исчисляется миллионами лет. Это и кости, и раковины, и отпечатки. Но эти находки относятся к палеонтологии – науке об окаменелых ископаемых животных и растений. А вот к археологическим находкам наших юннатов можно смело отнести зубило славянского периода, найденное на берегу Каховского водохранилища, и ручку древней амфоры, которой около двух тысяч лет. Обломок амфоры юннаты нашли на юге Украины, на территории, где когда-то располагался один из греческих полисов – Ольвия (под современным Николаевом).

Источник:   Харьковский зоопарк
 Тэги:  зоопарк, харьков, юннаты, паздемк, палеонтолог
 
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