Харьковские юннаты при зоопарке отмечают свой праздник ( ФОТО, ВИДЕО)

Всемирному празднику юные харьковчане и специалисты зоопарка приготовили фотообзор и оригинальный промо-ролик.
Археология в современном мире является очень важной наукой, которая позволяет нам приоткрыть завесу тайн древних цивилизаций, позволяет изучить культуру и быт различных эпох.
15 августа свой профессиональный праздник отмечают археологи.
Профессия археолога была популярна ещё в Древнем Риме и Греции. Уже тогда люди вели раскопки и находили древние архитектурные памятники.
В эпоху Возрождения основной целью раскопок было добывание античных скульптур.
День археолога по праву могут отмечать и юннаты зоопарка. Ведь в рамках общей натуралистической практики наши юные исследователи нередко встречают находки, возраст которых исчисляется миллионами лет. Это и кости, и раковины, и отпечатки. Но эти находки относятся к палеонтологии – науке об окаменелых ископаемых животных и растений. А вот к археологическим находкам наших юннатов можно смело отнести зубило славянского периода, найденное на берегу Каховского водохранилища, и ручку древней амфоры, которой около двух тысяч лет. Обломок амфоры юннаты нашли на юге Украины, на территории, где когда-то располагался один из греческих полисов – Ольвия (под современным Николаевом).
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
влажн.:
давл.:
ветер: