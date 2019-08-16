Главная Новости Общество Игорь Терехов: Фонтан с обезьянами и обновленный Каскад откроют к 23 августа (ВИДЕО)
16.08.2019  17:47   

Игорь Терехов: Фонтан с обезьянами и обновленный Каскад откроют к 23 августа (ВИДЕО)

На фонтане возле зоопарка сегодня начали монтировать фигуры животных.


// facebook

Скльптуры - это обезьяны с музыкальными инструментами в руках. После обеда они еще были завернуты в целлофан. 

Открыть фонтан и обновленный Каскад должностные лица города планируют за неделю, 23 августа. Эту дату Общественном подтвердил вице-мэр Игорь Терехов. Корреспонденты встретили его в саду Шевченко во время осмотра этих объектов. 

«Мы хотим сделать сюрприз для людей», - это единственное, что сказал Терехов на просьбу рассказать о новых фонтана и реконструкцию сада. 

Сегодня же у Каскада продолжается обустройство смотровой площадки. После реконструкции, вода лестнице здесь больше не будет стекать.

В апреле Игорь Терехов опубликовал проект реконструкции, согласно которому Каскад превратится в гранитные ступени с двумя чашами фонтанов - на горе и внизу. 

Как пояснил тогда мэр города Геннадий Кернес, через оползни сохранить Каскад в его прежнем виде невозможно. 

 

Источник:   UA: Харьков
 Тэги:  фонтан, терехов, харьков, монтаж
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.07 Власть Геннадий Кернес: В саду Шевченко появится новый фонтан 26.04 Общество Ко Дню города харьковчанам построят самый большой сухой фонтан с подсветкой 18.04 Власть Геннадий Кернес показал, как будет выглядеть сухой фонтан на площади Свободы
 
 

Видео

Геннадий Кернес призвал чиновников более участливо решать проблемные вопросы харьковчан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 