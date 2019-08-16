Игорь Терехов: Фонтан с обезьянами и обновленный Каскад откроют к 23 августа (ВИДЕО)

На фонтане возле зоопарка сегодня начали монтировать фигуры животных.
Скльптуры - это обезьяны с музыкальными инструментами в руках. После обеда они еще были завернуты в целлофан.
Открыть фонтан и обновленный Каскад должностные лица города планируют за неделю, 23 августа. Эту дату Общественном подтвердил вице-мэр Игорь Терехов. Корреспонденты встретили его в саду Шевченко во время осмотра этих объектов.
«Мы хотим сделать сюрприз для людей», - это единственное, что сказал Терехов на просьбу рассказать о новых фонтана и реконструкцию сада.
Сегодня же у Каскада продолжается обустройство смотровой площадки. После реконструкции, вода лестнице здесь больше не будет стекать.
В апреле Игорь Терехов опубликовал проект реконструкции, согласно которому Каскад превратится в гранитные ступени с двумя чашами фонтанов - на горе и внизу.
Как пояснил тогда мэр города Геннадий Кернес, через оползни сохранить Каскад в его прежнем виде невозможно.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В субботу синоптики обещают кратковременные дожди. В воскресенье лето «исправится».
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
влажн.:
давл.:
ветер: