16.08.2019 17:47

Игорь Терехов: Фонтан с обезьянами и обновленный Каскад откроют к 23 августа (ВИДЕО)

На фонтане возле зоопарка сегодня начали монтировать фигуры животных.



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Скльптуры - это обезьяны с музыкальными инструментами в руках. После обеда они еще были завернуты в целлофан.



Открыть фонтан и обновленный Каскад должностные лица города планируют за неделю, 23 августа. Эту дату Общественном подтвердил вице-мэр Игорь Терехов. Корреспонденты встретили его в саду Шевченко во время осмотра этих объектов.



«Мы хотим сделать сюрприз для людей», - это единственное, что сказал Терехов на просьбу рассказать о новых фонтана и реконструкцию сада.



Сегодня же у Каскада продолжается обустройство смотровой площадки. После реконструкции, вода лестнице здесь больше не будет стекать.



В апреле Игорь Терехов опубликовал проект реконструкции, согласно которому Каскад превратится в гранитные ступени с двумя чашами фонтанов - на горе и внизу.

Как пояснил тогда мэр города Геннадий Кернес, через оползни сохранить Каскад в его прежнем виде невозможно.