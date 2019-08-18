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18.08.2019  11:14   

Харьковчан приглашают на специальную выставку, посвященную Дню города

Открытие выставки работ преподавателей и учащихся харьковских художественных школ "Любимому Харькову посвящается!" состоится 19 августа в Харьковском художественном музее (ул. Жен-Мироносиц, 11).


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Проект, посвященный Дню города, начали в прошлом году Департамент культуры горсовета и Школа современных театрально-сценических направлений.

Тогда в  экспозицию вошли 63 работы детей до 17 лет, которые изобразили историческую часть города, центральные улицы, памятники архитектуры, а также свои любимые места в Харькове.

В этом году к проекту присоединились Харьковская детская художественная школа №1 им. Репина, Детская художественная школа №2 им. Левченко, детские школы искусств №6 и 7. На выставке будет представлено более 160 работ, выполненных в разных техниках (живопись, графика, скульптура, батик и др.).

Начало - в 16:00. Выставка будет работать до 19 сентября.

Источник:   ХГС
 Тэги:  выставка, город, харьков, творчество
 
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