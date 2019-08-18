Главная Новости Общество Молодая женщина в неглиже устроила переполох в харьковском супермаркете
18.08.2019  12:21   

Молодая женщина в неглиже устроила переполох в харьковском супермаркете

Цены в супермаркете такие, что можно остаться "без штанов" - комментируют пришествие в социальных сетях.


// facebook

На полу супермаркета лежит полуголая женщина. Такую новость сообщили встревоженные горожане в соцсетях. И сообщили детали: харьковчанку нашли на полу магазина, расположенного по улице Гиршмана. Она лежала возле дверей без юбки и вокруг были разбросаны вещи.  

На место инцидента вызвали полицию.

Детали происшествия устанавливаются.

Источник:   ГХ
 Тэги:  женщина, одежда, харьков, супермаркет
 
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