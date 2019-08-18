Молодая женщина в неглиже устроила переполох в харьковском супермаркете

Цены в супермаркете такие, что можно остаться "без штанов" - комментируют пришествие в социальных сетях.
На полу супермаркета лежит полуголая женщина. Такую новость сообщили встревоженные горожане в соцсетях. И сообщили детали: харьковчанку нашли на полу магазина, расположенного по улице Гиршмана. Она лежала возле дверей без юбки и вокруг были разбросаны вещи.
На место инцидента вызвали полицию.
Детали происшествия устанавливаются.
Ваши желания находятся в гармонии с возможностями – смелее претворяйте свои мечты в реальность. Прекрасное время для амбициозных проектов.
В субботу синоптики обещают кратковременные дожди. В воскресенье лето «исправится».
18 августа в народном календаре называют Евстигней Житник.
влажн.:
давл.:
ветер: