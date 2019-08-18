18.08.2019 12:21

Молодая женщина в неглиже устроила переполох в харьковском супермаркете

Цены в супермаркете такие, что можно остаться "без штанов" - комментируют пришествие в социальных сетях.



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На полу супермаркета лежит полуголая женщина. Такую новость сообщили встревоженные горожане в соцсетях. И сообщили детали: харьковчанку нашли на полу магазина, расположенного по улице Гиршмана. Она лежала возле дверей без юбки и вокруг были разбросаны вещи.

На место инцидента вызвали полицию.

Детали происшествия устанавливаются.