19.08.2019 09:57

Почетный харьковчанин Владимир Золотарев отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 19 августа, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, генерального директора ПАО «Завод «Южкабель» Владимира Золотарева.



// city.kharkov.ua

«Деятельность на посту генерального директора крупного предприятия требует от Вас полной преданности, настойчивости, высокого профессионализма. Пусть дело, которому Вы отдаете свои силы, опыт и знания, станет крепким фундаментом для новых свершений.



Желаю неиссякаемой жизненной энергии, плодотворной работы, семейного благополучия! Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашей семье!» - говорится в поздравлении.