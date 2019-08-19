Почетный харьковчанин Владимир Золотарев отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 19 августа, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, генерального директора ПАО «Завод «Южкабель» Владимира Золотарева.
«Деятельность на посту генерального директора крупного предприятия требует от Вас полной преданности, настойчивости, высокого профессионализма. Пусть дело, которому Вы отдаете свои силы, опыт и знания, станет крепким фундаментом для новых свершений.
Желаю неиссякаемой жизненной энергии, плодотворной работы, семейного благополучия! Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашей семье!» - говорится в поздравлении.
Возможны новые знакомства и получение нового опыта – даже там, где вы этого совсем не ожидаете. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет в нужную минуту.
Облака закроют небо уже утром и продержатся в Харькове весь день, рассеявшись только к вечеру. Без осадков.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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