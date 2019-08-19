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19.08.2019  09:57   

Почетный харьковчанин Владимир Золотарев отмечает день рождения

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 19 августа, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, генерального директора ПАО «Завод «Южкабель» Владимира Золотарева.


// city.kharkov.ua

«Деятельность на посту генерального директора крупного предприятия требует от Вас полной преданности, настойчивости, высокого профессионализма. Пусть дело, которому Вы отдаете свои силы, опыт и знания, станет крепким фундаментом для новых свершений.

Желаю неиссякаемой жизненной энергии, плодотворной работы, семейного благополучия! Крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашей семье!» - говорится в поздравлении.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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