Главная Новости Общество 23 августа в центре Харькова в честь Дня Национального флага Украины состоится парад вышиванок.
19.08.2019  13:20   

23 августа в центре Харькова в честь Дня Национального флага Украины состоится парад вышиванок.

В прошлом году шествие собрало около тысячи человек.


://facebook.com/events

Об этом организаторы мероприятия сообщили на странице в Facebook.

Участников шествия приглашают собраться в пятницу в 17:30 на площади Конституции и пройти по Сумской до памятника Тарасу Шевченко. 

"Уважаемые харьковчане! В День Национального флага Украины мы традиционно приглашаем всех отметить этот праздник и засвидетельствовать почтение к нему. Надевайте свои лучшие вышиванки, приходите и вместе создадим незабываемую картину из национальных оберегов", - приглашают организаторы марша.

Напомним, весной нынешнего года в аналогичном шествии приняли участие около тысячи жителей города. Колонна харьковчан с флагами Украины выдвинулась с площади Конституции и направилась к ХНАТОБу. Отметим, что на площадке перед оперным театром состоялся концерт, после которого участники шествия продолжили свой путь. Конечной точкой в маршруте колонны стала площадь Свободы

Тэги:  парад, вышиванки, харьков, флаг, национальный
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.06 Общество Наибольший парад семей защитников Украины прошел в Харькове (ФОТО) 16.05 Общество День вышиванки в Харькове (ФОТО)   16.05 Общество День вышиванки в Харькове: в центре пройдут парад и концерт
 
 

Видео

Двойной праздник — Всемирный день орангутанов совпал с окончанием карантина у суматранских орангутанов Харьковского зоопарка. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 