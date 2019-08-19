19.08.2019 13:20

23 августа в центре Харькова в честь Дня Национального флага Украины состоится парад вышиванок.

В прошлом году шествие собрало около тысячи человек.



://facebook.com/events

Об этом организаторы мероприятия сообщили на странице в Facebook.

Участников шествия приглашают собраться в пятницу в 17:30 на площади Конституции и пройти по Сумской до памятника Тарасу Шевченко.

"Уважаемые харьковчане! В День Национального флага Украины мы традиционно приглашаем всех отметить этот праздник и засвидетельствовать почтение к нему. Надевайте свои лучшие вышиванки, приходите и вместе создадим незабываемую картину из национальных оберегов", - приглашают организаторы марша.

Напомним, весной нынешнего года в аналогичном шествии приняли участие около тысячи жителей города. Колонна харьковчан с флагами Украины выдвинулась с площади Конституции и направилась к ХНАТОБу. Отметим, что на площадке перед оперным театром состоялся концерт, после которого участники шествия продолжили свой путь. Конечной точкой в маршруте колонны стала площадь Свободы