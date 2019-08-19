В колонии под Харьковом двойная свадьба (ФОТО)

16 августа 2019 в государственном учреждении «Темновская исправительная колония (№100)» состоялась регистрация брака двух пар молодоженов.
Каждый из новобрачных уже давно мечтал создать законную семью.
Месяц, который влюбенные ждали после подачи заявления, истек быстро и невесты услышали от сотрудницы ОРАГС важные слова «Провозглашаю вас мужем и женой!».
С начала года это уже 6 свадеб в 100-й исправительой колонии.
Как отметил исполняющий обязанности начальника государственного учреждения Валерий Ерохин, администрация учреждения всячески способствует созданию новых семей, поскольку они оказывают положительное влияние на процесс исправления.
Возможны новые знакомства и получение нового опыта – даже там, где вы этого совсем не ожидаете. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет в нужную минуту.
Облака закроют небо уже утром и продержатся в Харькове весь день, рассеявшись только к вечеру. Без осадков.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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