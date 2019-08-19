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19.08.2019  16:26   

В колонии под Харьковом двойная свадьба (ФОТО)

16 августа 2019 в государственном учреждении «Темновская исправительная колония (№100)» состоялась регистрация брака двух пар молодоженов.


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Каждый из новобрачных уже давно мечтал создать законную семью. 

Месяц, который влюбенные ждали после подачи заявления, истек быстро и невесты услышали от сотрудницы ОРАГС важные слова «Провозглашаю вас мужем и женой!». 

С начала года это уже 6 свадеб в 100-й исправительой колонии.

Как отметил исполняющий обязанности начальника государственного учреждения Валерий Ерохин, администрация учреждения всячески способствует созданию новых семей, поскольку они оказывают положительное влияние на процесс исправления.

 

 

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  свадьба, колония, харьков, темновская, тарановка, 100
 
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