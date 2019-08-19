19.08.2019 19:12

В Индустриальном районе почтили память воинов-освободителей (ФОТО)

Панихиды по погибшим во Второй мировой войне солдатам, посвященные 76-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, состоялись сегодня, 19 августа, в Индустриальном районе.



://city.kharkov.ua

Церемонии состоялись на местах воинских захоронений и возле памятных знаков. Среди них - Мемориал жертвам Холокоста на пр. Московском, Стела погибшим тракторостроителям возле завода «ХТЗ», городское кладбище №4, станция «Рогань», где похоронены старшина Иван Синдеев и младший сержант Павел Гришай, на территории бывшего военного городка летчиков по ул. Тархова, а также в поселке Затишье, где покоятся 49 воинов.



В панихидах приняли участие заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова, председатель областного комитета «Дробицкий Яр» Леонид Леонидов, ветераны войны, школьники и жители района.



«Я хочу выразить всем ветеранам огромную благодарность и низкий поклон за то, что вы, не щадя своей жизни и своего здоровья, отстояли нашу Родину. Ваш подвиг будет в памяти всех, кто живет на этой земле», - подчеркнула Елена Великанова.



Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили к монументам цветы. Также возле памятных знаков прозвучали литературно-музыкальные композиции.