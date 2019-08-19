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19.08.2019  19:31   

В Центре обращения с животными прошел День открытых дверей

Праздник, посвященный Международному дню защиты бездомных животных, состоялся 18 августа в КП «Центр обращения с животными».


://city.kharkov.ua

Мероприятие посетило около 100 человек, в том числе выпускники школы волонтеров, сотрудники полиции и жители города. Гости праздника имели возможность поближе познакомиться с четверолапыми обитателями приюта, выгулять их и даже приютить кого-то из питомцев.

Кроме того, все желающие смогли принять участие в мастер-классах и в викторине, а также выиграть около 60 кг корма для животных, которые содержатся в центре. 

«Мы надеемся, что еще не раз увидим всех вас в нашем приюте: на выгулах и различных мероприятиях, посвященных популяризации гуманного отношения к животным. Чем больше нас будет, тем выше вероятность, что нас заметят и услышат. Представьте: если хотя бы один из десяти человек, решивших завести собаку или кошку, возьмет животное не из питомника, а из приюта, насколько больше счастливых судеб станет в этом мире!» - отметили сотрудники центра. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  животные, харьков, бездомные, приют, центр, коммунальное
 
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