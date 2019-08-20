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20.08.2019  09:16   

Рояль Дунаевского в саду Шевченко заиграл цветами (ВИДЕО)

Для харьковчан и гостей города стала доступной скульптурная композиция Дунаевский – Шульженко. Ярких и живых нот придали ей городские озеленители.


// Facebook/Руслан Колоденский

Рояль заиграл. Но вместо музыкальных нот из него словно льются цветы. Скульптурная композиция известных харьковчан – композитора Исаака Дунаевского и певицы Клавдии Шульженко  стала доступной для харьковчан и гостей Первой столицы.

Своеобразной легкости роялю «Украина», что весит больше тонны, добавили цветы двух цветов – нежно-фиолетового и ярко-зеленого. Их высадили внутри инструмента городские озеленители.
 
«Мы дополнилы скульптурную композицию живыми и яркими красками. В рояль мы высадили хризантемы и аспарагус. И сейчас я наблюдаю, как людям это нравится. Все подходят, фотографируются, любуются, нюхают аромат красивых цветов. По положительным реакциям и отзывам харьковчан и гостей нашего города я вижу, что наша работа им очень нравится», – рассказала начальник производственного участка СКП "Харьковзеленстрой" Юлия Захарченко.

Тэги:  сад шевченко, скульптура, дунавевский, шульженко, харьков
 
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