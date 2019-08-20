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20.08.2019  14:24   

В лесопарковских детских лагерях отдохнули почти 700 детей

С начала лета в лагерях, расположенных на территории Лесопарка, отдохнули 686 детей.


://city.kharkov.ua

Об этом говорится в информации об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за I полугодие 2019 года, предоставленной Департаментом экономики и коммунального имущества. 

Отметим, что в Лесопарке работают три городских детских лагеря: «Факел», «Солнечный» и «Лесная сказка». 

Также в июне-июле разными видами отдыха и оздоровления, в том числе в загородных и пришкольных лагерях, было охвачено 1 819 детей льготных категорий. В этом году для одаренных детей и детей из социально незащищенных категорий было выделено 4,5 тыс. льготных путевок в лагеря, расположенные в Харьковской области на побережьях Черного и Азовского морей, а также в Карпатах.

Напомним, всего этим летом в Харькове планировали оздоровить 120 тыс. детей.

Источник:   ХГС
 Тэги:  отдых, лесопарк, харьков, дети, оздоровление
 
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