20.08.2019 14:24

В лесопарковских детских лагерях отдохнули почти 700 детей

С начала лета в лагерях, расположенных на территории Лесопарка, отдохнули 686 детей.



://city.kharkov.ua

Об этом говорится в информации об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за I полугодие 2019 года, предоставленной Департаментом экономики и коммунального имущества.



Отметим, что в Лесопарке работают три городских детских лагеря: «Факел», «Солнечный» и «Лесная сказка».



Также в июне-июле разными видами отдыха и оздоровления, в том числе в загородных и пришкольных лагерях, было охвачено 1 819 детей льготных категорий. В этом году для одаренных детей и детей из социально незащищенных категорий было выделено 4,5 тыс. льготных путевок в лагеря, расположенные в Харьковской области на побережьях Черного и Азовского морей, а также в Карпатах.



Напомним, всего этим летом в Харькове планировали оздоровить 120 тыс. детей.