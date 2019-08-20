Главная Новости Общество На занятиях за решеткой женской колонии в Харькове были замечены специалисты ПФУ (ФОТО)
20.08.2019  17:02   

На занятиях за решеткой женской колонии в Харькове были замечены специалисты ПФУ (ФОТО)

Инспекторы пенсионного фонда инструктировали качановских "сиделиц" как правильно учесть отсидку для пенсионного стажа


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19 августа 2019 государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» посетили представители Слободского объединенного управления пенсионного фонда Украины в городе Харькове.

Они довели осужденным положения и условия назначения пенсии, введение накопительных пенсионных систем, координацию назначения пенсионного обеспечения. Также даны исчерпывающие ответы на множество вопросов, которые интересовали женщин, достигших пенсионного возраста.

«В учреждении постоянно проводится работа по решению вопросов получения пенсионного обеспечения осужденными, достигших соответствующего возраста», - отметил начальник учреждения Андрей Явтушенко.

 

Источник:   Северо восточное межрегиональное управление исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  пенсионный, колония, харьков, качановка, инспектор
 
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