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21.08.2019  08:16   

В Индустриальном районе возложили цветы к памятникам Второй мировой войны

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, прошли 20 августа в Индустриальном районе.


// city.kharkov.ua

Ветераны, местные жители, представители районной администрации, предприятий и учреждений, депутаты возложили цветы к памятнику воинам в сквере им. Кандаурова и к памятнику погибшим солдатам на ул. Луи Пастера.

К собравшимся обратилась председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная: «Страшное слово – война, и прекрасное – победа. Так тяжело осознавать, что с каждым годом ветеранов становится все меньше. Они выстояли, не сломались и не сдались. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и добрая память всем героям, кто не дожил до этого светлого дня».

Участники мероприятий почтили память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  возложение, день города, харьков
 
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