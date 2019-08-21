21.08.2019 08:16

В Индустриальном районе возложили цветы к памятникам Второй мировой войны

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, прошли 20 августа в Индустриальном районе.



// city.kharkov.ua

Ветераны, местные жители, представители районной администрации, предприятий и учреждений, депутаты возложили цветы к памятнику воинам в сквере им. Кандаурова и к памятнику погибшим солдатам на ул. Луи Пастера.



К собравшимся обратилась председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная: «Страшное слово – война, и прекрасное – победа. Так тяжело осознавать, что с каждым годом ветеранов становится все меньше. Они выстояли, не сломались и не сдались. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и добрая память всем героям, кто не дожил до этого светлого дня».



Участники мероприятий почтили память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания.