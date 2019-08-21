В Индустриальном районе возложили цветы к памятникам Второй мировой войны

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, прошли 20 августа в Индустриальном районе.
Ветераны, местные жители, представители районной администрации, предприятий и учреждений, депутаты возложили цветы к памятнику воинам в сквере им. Кандаурова и к памятнику погибшим солдатам на ул. Луи Пастера.
К собравшимся обратилась председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная: «Страшное слово – война, и прекрасное – победа. Так тяжело осознавать, что с каждым годом ветеранов становится все меньше. Они выстояли, не сломались и не сдались. Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и добрая память всем героям, кто не дожил до этого светлого дня».
Участники мероприятий почтили память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: