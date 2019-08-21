21.08.2019 09:48

В праздничный выходной можно выбрать бесплатный фильм под открытым небом

24 августа состоится очередной кинопоказ под открытым небом.



// Facebook

Киносеанс начнется в 20:30 с тыльной стороны ХНАТОБа (Схid OPERA Просто Неба stage), до этого с 20.00 будут выступления артистов, сообщает Харьков - Куда б сходить.



Зрителям предложат посмотреть один из следующих мультфильмов:

«Люди в черном»

«Форрест Гамп»

«Семейка Аддамс»



Какой фильм смотреть, выберут на месте с помощью онлайн голосования.



Вход свободный.