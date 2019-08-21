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21.08.2019  09:48   

В праздничный выходной можно выбрать бесплатный фильм под открытым небом

24 августа состоится очередной кинопоказ под открытым небом.


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Киносеанс начнется в 20:30 с тыльной стороны ХНАТОБа (Схid OPERA Просто Неба stage), до этого с 20.00 будут выступления артистов, сообщает Харьков - Куда б сходить.

Зрителям предложат посмотреть один из следующих мультфильмов:
«Люди в черном»
«Форрест Гамп»
«Семейка Аддамс»

Какой фильм смотреть, выберут на месте с помощью онлайн голосования.

Вход свободный.

Тэги:  кинопоказ, хнатоб, харьков
 
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