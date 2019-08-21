В праздничный выходной можно выбрать бесплатный фильм под открытым небом

24 августа состоится очередной кинопоказ под открытым небом.
Киносеанс начнется в 20:30 с тыльной стороны ХНАТОБа (Схid OPERA Просто Неба stage), до этого с 20.00 будут выступления артистов, сообщает Харьков - Куда б сходить.
Зрителям предложат посмотреть один из следующих мультфильмов:
«Люди в черном»
«Форрест Гамп»
«Семейка Аддамс»
Какой фильм смотреть, выберут на месте с помощью онлайн голосования.
Вход свободный.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
влажн.:
давл.:
ветер: