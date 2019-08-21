Главная Новости Общество Героя войны Михаила Карпеева поздравили с Днем освобождения Харькова
21.08.2019  17:29   

Героя войны Михаила Карпеева поздравили с Днем освобождения Харькова

Героя Советского Союза, генерала-майора авиации Михаила Карпеева поздравили с 76-й годовщиной освобождения Харькова от нацистских захватчиков.


// city.kharkov.ua

Михаил Карпеев принимал участие в освобождении Харькова. Во время Второй мировой войны он был штурманом 75-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии. Летчик совершил 310 боевых вылетов, уничтожил 25 танков, 27 орудий, 40 автомобилей с военным грузом, 60 железнодорожных вагонов. В 1945 году за проявленные мужество, отвагу и героизм Михаилу Карпееву присвоили звание Героя Советского Союза.

Помнят подвиги боевого летчика харьковчане и сегодня. Так, в преддверии празднования Дня освобождения Харькова Михаила Карпеева поздравили директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова и заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова.

Дочь героя Александра Егорова отметила, что большое внимание город уделяет ее легендарному отцу не только в праздники.

«Город оказывает большую помощь папе, реагируя на все наши просьбы. В частности, ему необходимы были операции, когда он сломал два тазобедренных сустава, и город оплатил все расходы. И на все праздники папу всегда поздравляют», - подчеркнула Александра Егорова.

Отметим, в ноябре прошлого года Михаил Карпеев отпраздновал 96-летие.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  карпеев, поздравление, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.11 Власть Геннадий Кернес поздравляет с днем рождения Почетного гражданина города Харькова Михаила Карпеева 23.08 Власть Герои Второй мировой принимают поздравления с Днем освобождения Харькова 06.05 Общество Героя Советского Союза Михаила Карпеева поздравили с Днем Победы
 
 

Видео

На Харьковщине малолетний ребенок выпал из окна: пострадавшую самолетом доставили в неотложку. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 