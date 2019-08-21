Героя войны Михаила Карпеева поздравили с Днем освобождения Харькова

Героя Советского Союза, генерала-майора авиации Михаила Карпеева поздравили с 76-й годовщиной освобождения Харькова от нацистских захватчиков.
Михаил Карпеев принимал участие в освобождении Харькова. Во время Второй мировой войны он был штурманом 75-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии. Летчик совершил 310 боевых вылетов, уничтожил 25 танков, 27 орудий, 40 автомобилей с военным грузом, 60 железнодорожных вагонов. В 1945 году за проявленные мужество, отвагу и героизм Михаилу Карпееву присвоили звание Героя Советского Союза.
Помнят подвиги боевого летчика харьковчане и сегодня. Так, в преддверии празднования Дня освобождения Харькова Михаила Карпеева поздравили директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова и заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова.
Дочь героя Александра Егорова отметила, что большое внимание город уделяет ее легендарному отцу не только в праздники.
«Город оказывает большую помощь папе, реагируя на все наши просьбы. В частности, ему необходимы были операции, когда он сломал два тазобедренных сустава, и город оплатил все расходы. И на все праздники папу всегда поздравляют», - подчеркнула Александра Егорова.
Отметим, в ноябре прошлого года Михаил Карпеев отпраздновал 96-летие.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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