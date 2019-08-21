Геннадий Кернес: новая подсветка и водяная стена - современное решение для исторического места. (ВИДЕО)

Городской голова Харькова с помощью видео проанонсировал в соцсетях открытие обновленного моста и праздничных мероприятий, подчеркнув семейный характер торжеств.
"Завтра вечером мост на Стрелке будет таким. Новая подсветка и водяная стена - красивое, по-моему, и современное решение для исторического места. Это подарок Харькову и харьковчанам, один из них, к нашему главному празднику - Дню освобождения.
В эти дни будет много всего - Сад Шевченко, Парк Горького, парк Стрелка с утра до ночи отданы под памятные акции, фестивали и развлечения на любой вкус.
23 августа в 8 утра встречаемся на Мемориале. А вечером - долгожданный концерт на площади Свободы! Хорошее время, для того, чтоб почувствовать себя настоящей, харьковской семьей" - сказано в сообщении.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
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