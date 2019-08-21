Главная Новости Общество Геннадий Кернес: новая подсветка и водяная стена - современное решение для исторического места. (ВИДЕО)
21.08.2019  17:57   

Геннадий Кернес: новая подсветка и водяная стена - современное решение для исторического места. (ВИДЕО)

Городской голова Харькова с помощью видео проанонсировал в соцсетях открытие обновленного моста и праздничных мероприятий, подчеркнув семейный характер торжеств.


//facebook.com/gennadykernes/

"Завтра вечером мост на Стрелке будет таким. Новая подсветка и водяная стена - красивое, по-моему, и современное решение для исторического места. Это подарок Харькову и харьковчанам, один из них, к нашему главному празднику - Дню освобождения.

В эти дни будет много всего - Сад Шевченко, Парк Горького, парк Стрелка с утра до ночи отданы под памятные акции, фестивали и развлечения на любой вкус.

23 августа в 8 утра встречаемся на Мемориале. А вечером - долгожданный концерт на площади Свободы! Хорошее время, для того, чтоб почувствовать себя настоящей, харьковской семьей" - сказано в сообщении.

Источник:   Геннадий Кернес - страница в facebooc
 Тэги:  кернес, город, харьков, подарок, праздник, освобождение, мост
 
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