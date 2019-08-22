Обновленный и расширенный: что ожидает харьковчан в Саржином Яру (ВИДЕО)

Пока одни релаксируют, загорают в лучах солнца и принимают холодные водные процедуры, другие - работают в поте лица. Асфальтируют, строят, сваривают, чистят. Одним словом, стараются сделать все, чтобы любимое место отдыха харьковчан, Саржин Яр, стал еще красивее и комфортнее.
Все эти перевоплощения и изменения харьковчане увидят уже ко Дню города.
«На сегодняшний день Саржин Яр увеличен фактически от парка Горького и канатной дороги до проспекта Науки. Уже есть спортивная зона и терренкур-дорожка длиной 3,5 км. Основной принцип: чтобы не пересекались пешеходы и велосипедисты. Сделано две площадки - одна интерактивная, вторая - в стиле «эко». Еще мы правильно распорядились, поступающей водой из родника, и сделали каскад озёр в три уровня. В одном из озёр запущены карпы Кои. Но сразу же хотелось попросить горожан их не кормить. Для них досточно прохладная вода и им хватает кормления один раз в день, которое осуществляет специальный сотрудник. Поэтому не нужно хлебушком, чипсами и всем, что употребляют ваши дети, их кормить. Ими нужно прийти и просто полюбоваться!», – рассказал директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.
В обновленном Саржином Яру, добавляет Алексей Богач, мест для отдыха хватит всем. Каждый выберет сам, то ли прогуляться у озер, или посидеть на многочисленных рядах и топчанах, позаниматься спортом, порыбачить или все это вместе. Главное, что здесь будет сделано максимум для комфорта.
«В Саржином Яру будет 3 туалета, «Мамин дом», в котором мамы смогут спокойно переодеть своих маленьких детей. Для спортсменов сделана лавка из нержавеющей стали, сверху на которую льётся вода и после активного бега или занятий спортом там можно охладиться в летний период. Зона для выгула собак у нас также присутствует», – рассказал Алексей Богач.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
влажн.:
давл.:
ветер: