22.08.2019 08:37

Обновленный и расширенный: что ожидает харьковчан в Саржином Яру (ВИДЕО)

Пока одни релаксируют, загорают в лучах солнца и принимают холодные водные процедуры, другие - работают в поте лица. Асфальтируют, строят, сваривают, чистят. Одним словом, стараются сделать все, чтобы любимое место отдыха харьковчан, Саржин Яр, стал еще красивее и комфортнее.



// izvestia.kharkov.ua

Все эти перевоплощения и изменения харьковчане увидят уже ко Дню города.



«На сегодняшний день Саржин Яр увеличен фактически от парка Горького и канатной дороги до проспекта Науки. Уже есть спортивная зона и терренкур-дорожка длиной 3,5 км. Основной принцип: чтобы не пересекались пешеходы и велосипедисты. Сделано две площадки - одна интерактивная, вторая - в стиле «эко». Еще мы правильно распорядились, поступающей водой из родника, и сделали каскад озёр в три уровня. В одном из озёр запущены карпы Кои. Но сразу же хотелось попросить горожан их не кормить. Для них досточно прохладная вода и им хватает кормления один раз в день, которое осуществляет специальный сотрудник. Поэтому не нужно хлебушком, чипсами и всем, что употребляют ваши дети, их кормить. Ими нужно прийти и просто полюбоваться!», – рассказал директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.



В обновленном Саржином Яру, добавляет Алексей Богач, мест для отдыха хватит всем. Каждый выберет сам, то ли прогуляться у озер, или посидеть на многочисленных рядах и топчанах, позаниматься спортом, порыбачить или все это вместе. Главное, что здесь будет сделано максимум для комфорта.



«В Саржином Яру будет 3 туалета, «Мамин дом», в котором мамы смогут спокойно переодеть своих маленьких детей. Для спортсменов сделана лавка из нержавеющей стали, сверху на которую льётся вода и после активного бега или занятий спортом там можно охладиться в летний период. Зона для выгула собак у нас также присутствует», – рассказал Алексей Богач.