Сегодня вечером – световое шоу на обновленной Стрелке

22 августа, в 21.30 начнется файер-шоу на пешеходном мосту в сквере Стрелка.
Сам пешеходный мост в сквере «Стрелка» на Гимназической набережной ко Дню города оснастили новой иллюминацией со необычными световыми эффектами.
Реализуя этот проект, инженеры попытались совместить множество световых принципов, сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач.
«Например, внизу моста находится фонтан, который подсвечивается и позволяет осветить часть реки. Середина и сам конструктив моста - это RGB-элементы, которые передают любой цвет, в том числе все цвета холодного, что, в принципе, технически сложно осуществить. Мы же знаем, что белый и черный - самые сложные цвета. Здесь мы можем передать все оттенки белого. Кроме того, ванты у нас подсвечены морозостойкой светодиодной лентой, которая также позволяет нам дать все эти оттенки, но с эффектом метеоров», - рассказал Алексей Богач.
По его словам, в ближайшее время к световой иллюминации на мосту, которая, кстати, будет включаться в вечернее время вместе с уличным освещением, добавят и музыкальное сопровождение.
Оценить новинку харьковчане смогут уже сегодня, 22 августа, вечером: в сквере «Стрелка» запланирована обширная развлекательная программа с концертом на воде, фаер-шоу и световым представлением на мосту. Начало – в 21.30.
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