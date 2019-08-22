В кинотеатре Довженко состоялась встреча с ветеранами войны

Традиционная встреча ветеранов с молодежью в преддверии 76-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков прошла в Кинотеатре им. А. Довженко.
Во встрече приняли участие учащиеся учебных учреждений, педагоги, ветераны Второй мировой войны, в том числе участник боевых действий за освобождение Харькова.
Во время официальной части мероприятия ветеранам вручили грамоты Администрации Шевченковского района, после чего школьники исполнили музыкальные и танцевальные номера.
В завершение встречи ветераны вместе с молодежью посмотрели серию короткометражных фильмов, которые сняли студенты Харьковской государственной академии культуры.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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