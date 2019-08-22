22.08.2019 14:32

В кинотеатре Довженко состоялась встреча с ветеранами войны

Традиционная встреча ветеранов с молодежью в преддверии 76-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков прошла в Кинотеатре им. А. Довженко.



://city.kharkov.ua

Во встрече приняли участие учащиеся учебных учреждений, педагоги, ветераны Второй мировой войны, в том числе участник боевых действий за освобождение Харькова.



Во время официальной части мероприятия ветеранам вручили грамоты Администрации Шевченковского района, после чего школьники исполнили музыкальные и танцевальные номера.



В завершение встречи ветераны вместе с молодежью посмотрели серию короткометражных фильмов, которые сняли студенты Харьковской государственной академии культуры.