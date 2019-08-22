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22.08.2019  14:32   

В кинотеатре Довженко состоялась встреча с ветеранами войны

Традиционная встреча ветеранов с молодежью в преддверии 76-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков прошла в Кинотеатре им. А. Довженко.


://city.kharkov.ua

Во встрече  приняли участие учащиеся учебных учреждений, педагоги, ветераны Второй мировой войны, в том числе участник боевых действий за освобождение Харькова.

Во время официальной части мероприятия ветеранам вручили грамоты Администрации Шевченковского района, после чего школьники исполнили музыкальные и танцевальные номера.

В завершение встречи ветераны вместе с молодежью посмотрели серию короткометражных фильмов, которые сняли студенты Харьковской государственной академии культуры.

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  кинотеатр, встреча, харьков, ветераны
 
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