22.08.2019 14:41

В Харькове открыли мемориальные доски Юрию Гуровому и Владимиру Реусову (ФОТО)

Мемориальные доски Почетным гражданам города Харькова - председателю Харьковского горисполкома в 1969-1976 годах Юрию Гуровому и заслуженному строителю Украины Владимиру Реусову - открыли 22 августа 2019 г.



://city.kharkov.ua

Их установили на здании Харьковского национального университета строительства и архитектуры (ул. Сумская, 40). В мероприятии приняли участие первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, ректор Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова Владимир Бабаев, представители строительной сферы, общественности, родственники почетных граждан.

Игорь Терехов отметил, что Юрий Гуровой и Владимир Реусов - легендарные строители.

«Под руководством Юрия Андреевича было построено очень много жилья, он инициировал строительство связующих магистралей между районами, принимал активное участие в строительстве метрополитена. Владимир Алексеевич - человек с большой буквы, он многое сделал для развития региона. Я был знаком с ними лично, и эти люди сыграли важную роль в моей жизни. Научили меня, начинающего строителя, мудрости, умению работать и принимать решения. Они - пример для подражания», - сказал Игорь Терехов.

Под руководством Юрия Гурового была построена магистраль к Салтовскому жилмассиву от ул. Веснина, застроены пр. Гагарина, Салтовское шоссе, сооружены большие больничные комплексы в 602-м микрорайоне. При нем в Харькове ежегодно строили около 17 тыс. кв. м жилья, людей переселяли из бараков в новые квартиры, строились детские сады и общежития.

Жена Юрия Гурового Галина рассказала, что в семье он был мягким человеком, а на работе - требовательным, при этом очень любил родной город. «Говорил: «Я счастлив, что здесь родился и вырос. Я очень люблю этот город. Он принес столько счастья». Его дома никогда не было. Вечно на стройках, что-то делает, все время в делах. Его точно Бог поцеловал. Мы столько лет прожили вместе, но никогда не слышала от него ни единого грубого слова. Хотя в работе был очень требовательным. Человек с большой буквы, благородный», - рассказала Галина Гуровая.

Владимир Реусов в 1968-1985 годах был заведующим строительным отделом обкома партии, а с 1991 года - профессором кафедры архитектурных конструкций Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры. Участвовал в проектировании ККЗ «Украина», бассейна «Пионер» (ныне - ДЮСШОР по водным видам спорта Яны Клочковой) и других объектов.

Владимир Бабаев рассказал, что Владимир Реусов всегда защищал коллег. «Для строителей Владимир Алексеевич был ангелом-хранителем. В то время, когда можно было, потеряв партбилет, лишиться должности и работы, он никому не позволял трогать строителей Харькова и области. Несмотря на то, что был всего лишь заведующим отделом обкома партии, он пользовался громаднейшим авторитетом не только у харьковских и украинских руководителей всех уровней, но и СССР. Выходил с обоснованными предложениями. Люди знали, что если он обещает, то обязательно выполнит», - отметил Владимир Бабаев.

Мемориальные доски Юрию Гуровому и Владимиру Реусову создал харьковский скульптор Александр Ридный.