Харьковские полицейские почтили память погибших на службе коллег (ФОТО, ВИДЕО)

День памяти погибших правоохранителей проходит ежегодно 22 августа во всех городах Украины. Председатель Нацполиции встретился с семьей погибшего харьковского патрульного полицейского Дмитрия Кириенко.
В Харькове у памятника погибшим правоохранителям собрались их родные и коллеги. В церемонии также приняли участие руководство ГУНП в Харьковской области, начальники служб и подразделений полиции, ветераны правоохранительных органов.
Присутствующие почтили всех погибших минутой молчания, возложили цветы к подножию монумента, где золотыми буквами высечены имена 64 погибших работников ОВД и зажгли свечи в часовне Архистратига Михаила.
— 22 августа мы отдаем дань памяти правоохранителям, которые поставили мир и спокойствие общества выше собственной жизни, — отметил временно исполняющий обязанности начальника ГУНП в Харьковской области Сергей Чиж. — Наш святой долг — помнить о погибших, об их подвиге, заботиться об их семьях.
Руководство харьковской милиции постоянно поддерживает семьи погибших сотрудников органов внутренних дел. Сегодня во всех подразделениях харьковской полиции состоялись встречи с семьями погибших полицейских.
- Мы стараемся предоставить им социальную помощь, содействие в решении актуальных бытовых проблем, обеспечиваем бесплатное обслуживание семей погибших в лечебно-профилактических учреждениях и оздоровления детей в ведомственном детском лагере. Кроме того, дети погибших сотрудников органов внутренних дел имеют определенные льготы при поступлении в учебные заведения системы МВД и учатся там за счет государства, подчеркнул Сергей Чиж.
На торжества по случаю чествования памяти погибших правоохранителей, состоявшихся сегодня, 22 августа, в Киеве, приехали мама погибшего харьковского патрульного полицейского Дмитрия Кириенко - Неля Сергеевна, а также жена погибшего полицейского Анна и его двухлетняя дочь Николь.
Глава Нацполиции сказал, что профессию полицейского, который является защитником прав и свобод других людей, каждый человек выбирает сознательно.
«Эта профессия опасна, и наши коллеги, к сожалению, нередко погибают, защищая других людей. Но от этого выбор человека - прийти на службу в полицию - следует уважать еще больше », - отметил Сергей Князев.
Жена Дмитрия Анна после гибели мужа решила прийти на службу в ряды Национальной полиции Украины.
Напомним, 20 августа 2018 Дмитрий Кириенко ценой собственной жизни защитил город от опасного вооруженного преступника. Злоумышленник открыл стрельбу у стен Харьковского городского совета и тяжело ранил человека в самом центре Харькова.
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Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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