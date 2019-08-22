22.08.2019 16:22

Харьковские полицейские почтили память погибших на службе коллег (ФОТО, ВИДЕО)

День памяти погибших правоохранителей проходит ежегодно 22 августа во всех городах Украины. Председатель Нацполиции встретился с семьей погибшего харьковского патрульного полицейского Дмитрия Кириенко.



://hk.npu.gov.ua

В Харькове у памятника погибшим правоохранителям собрались их родные и коллеги. В церемонии также приняли участие руководство ГУНП в Харьковской области, начальники служб и подразделений полиции, ветераны правоохранительных органов.

Присутствующие почтили всех погибших минутой молчания, возложили цветы к подножию монумента, где золотыми буквами высечены имена 64 погибших работников ОВД и зажгли свечи в часовне Архистратига Михаила.

— 22 августа мы отдаем дань памяти правоохранителям, которые поставили мир и спокойствие общества выше собственной жизни, — отметил временно исполняющий обязанности начальника ГУНП в Харьковской области Сергей Чиж. — Наш святой долг — помнить о погибших, об их подвиге, заботиться об их семьях.

Руководство харьковской милиции постоянно поддерживает семьи погибших сотрудников органов внутренних дел. Сегодня во всех подразделениях харьковской полиции состоялись встречи с семьями погибших полицейских.

- Мы стараемся предоставить им социальную помощь, содействие в решении актуальных бытовых проблем, обеспечиваем бесплатное обслуживание семей погибших в лечебно-профилактических учреждениях и оздоровления детей в ведомственном детском лагере. Кроме того, дети погибших сотрудников органов внутренних дел имеют определенные льготы при поступлении в учебные заведения системы МВД и учатся там за счет государства, подчеркнул Сергей Чиж.

На торжества по случаю чествования памяти погибших правоохранителей, состоявшихся сегодня, 22 августа, в Киеве, приехали мама погибшего харьковского патрульного полицейского Дмитрия Кириенко - Неля Сергеевна, а также жена погибшего полицейского Анна и его двухлетняя дочь Николь.

Глава Нацполиции сказал, что профессию полицейского, который является защитником прав и свобод других людей, каждый человек выбирает сознательно.

«Эта профессия опасна, и наши коллеги, к сожалению, нередко погибают, защищая других людей. Но от этого выбор человека - прийти на службу в полицию - следует уважать еще больше », - отметил Сергей Князев.

Жена Дмитрия Анна после гибели мужа решила прийти на службу в ряды Национальной полиции Украины.

Напомним, 20 августа 2018 Дмитрий Кириенко ценой собственной жизни защитил город от опасного вооруженного преступника. Злоумышленник открыл стрельбу у стен Харьковского городского совета и тяжело ранил человека в самом центре Харькова.