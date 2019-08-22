Главная Новости Общество Геннадий Кернес поздравил ветеранов Харькова (ФОТО)
22.08.2019  16:48   

Геннадий Кернес поздравил ветеранов Харькова (ФОТО)

Грамоты и подарки от города получили участники войны и ветеранский актив.


://city.kharkov.ua

22 августа Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с участниками боевых действий и активистами ветеранского движения, чтобы поздравить их с наступающим Днем освобождения Харькова.

«Низко кланяюсь вам за то, что вы сегодня здесь, что несете эту миссию, приходите на Мемориал, делитесь опытом и воспоминаниями, подаете пример. Сегодня, когда границам Украины снова нужна защита, когда патриотизм становится не праздным словом, мы благодарим ветеранов, чествуем всех, кто пережил те страшные времена, отстроил страну и дал нам будущее. Накануне 76-й годовщины освобождения Харькова я искренне поздравляю вас с праздником и желаю главного - здоровья и сил. Чтобы рядом всегда были люди, семейное тепло, чтобы радовали внуки и правнуки, а ваше сердце было за них спокойно. Здоровья, Божьей помощи, чтобы все было благополучно», - отметил Геннадий Кернес.

Для ветеранов был организован концерт военных песен и угощение. Также городской голова вручил им подарки и грамоты. С полным списком участников встречи можно ознакомиться здесь.

«Я надеюсь всех вас увидеть завтра на торжествах, а уже в мае мы должны вместе отметить важную дату - 75-летие Великой Победы», - сказал в конце встречи Геннадий Кернес.

Напомним, 23 августа на Мемориале Славы в Лесопарке пройдут памятные мероприятия - возложение цветов и панихида по жертвам войны. Начало - в 8:00.

 

 

 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  ветераны, кернес, харьков, поздравления, прием
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.08 Общество В кинотеатре Довженко состоялась встреча с ветеранами войны 06.08 Общество В горсовете ко Дню города пройдет прием ветеранов 09.07 Власть Власть усилила борьбу с «левыми» АТО-шниками
 
 

Видео

В Харькове иномарка перевернулась на крышу. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 