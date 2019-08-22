22.08.2019 16:48

Геннадий Кернес поздравил ветеранов Харькова (ФОТО)

Грамоты и подарки от города получили участники войны и ветеранский актив.



://city.kharkov.ua

22 августа Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с участниками боевых действий и активистами ветеранского движения, чтобы поздравить их с наступающим Днем освобождения Харькова.



«Низко кланяюсь вам за то, что вы сегодня здесь, что несете эту миссию, приходите на Мемориал, делитесь опытом и воспоминаниями, подаете пример. Сегодня, когда границам Украины снова нужна защита, когда патриотизм становится не праздным словом, мы благодарим ветеранов, чествуем всех, кто пережил те страшные времена, отстроил страну и дал нам будущее. Накануне 76-й годовщины освобождения Харькова я искренне поздравляю вас с праздником и желаю главного - здоровья и сил. Чтобы рядом всегда были люди, семейное тепло, чтобы радовали внуки и правнуки, а ваше сердце было за них спокойно. Здоровья, Божьей помощи, чтобы все было благополучно», - отметил Геннадий Кернес.



Для ветеранов был организован концерт военных песен и угощение. Также городской голова вручил им подарки и грамоты. С полным списком участников встречи можно ознакомиться здесь.



«Я надеюсь всех вас увидеть завтра на торжествах, а уже в мае мы должны вместе отметить важную дату - 75-летие Великой Победы», - сказал в конце встречи Геннадий Кернес.



Напомним, 23 августа на Мемориале Славы в Лесопарке пройдут памятные мероприятия - возложение цветов и панихида по жертвам войны. Начало - в 8:00.