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22.08.2019  17:01   

Как Харьков отметит День города: что, где, когда

В этом году отмечается 365 лет с дня основания Харькова и 76 лет со дня его освобождения от гитлеровских захватчиков.


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Вообще праздник начнется 22 августа в сквере «Стрелка». В 21.30 на пешеходном мосту начнется файер-шоу и концерт на воде.

А вот на День города запланирована обширная программа.

23 августа в 8.00 пройдет торжественное возложение цветов к Мемориалу Славы в Лесопарке. На это время, с 7:00 до 9:00 по Белгородскому шоссе в районе Мемориала будет ограничена скорость движения транспорта.

В 9.00 в рамках празднования Дня флага Украины на площади Конституции состоится шоу флагов и флешмоб «Харківщина вітає з Днем Державного Прапора України», в котором смогут принять участие все желающие.

В 12.00 начнется праздничная программа в парке Горького. В 15.00 от центрального входа к главной сцене пройдет шествие артистов знаменитого театра «Опера Люй» из китайского города-побратима Цзинань, потом на главной сцене состоится концерт. В 17.00 выступит Большой Слобожанский ансамбль песни и танца, в 20.00 на главной сцене выступит Виталий Козловский, а завершит праздник дискотека

В 16:00 в саду Шевченко пройдет открытие выставки мозаики «Зевгме» города-побратима Газиантепа (Турция).

С 16.00 до 23.00 на площади Свободы будет работать праздничный городок, до 19:00 харьковчан и гостей города ждут различные развлекательные программы.

В 18.00 с площади Конституции стартует парад вышиванок. Участники начинают сбор в 17:30, затем пройдут от площади Конституции по Сумской до памятника Тарасу Шевченко.

В 19.00 на площади Свободы начнется концерт, в котором выступят звезды украинской экстрады Верка Сердючка, Оля Полякова, Настя Каменских и группа Kazka. В рамках концерта также планируется световое шоу и праздник огней под звуки симфонического оркестра.

Чтобы харьковчанам было удобно добираться домой после праздника, 23 августа метро на час продлит работу.


 

Тэги:  день харькова, праздник, харьков, концерт, возложение, парк горького, площадь свободы, файер-шоу
 
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