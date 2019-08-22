22.08.2019 17:01

Как Харьков отметит День города: что, где, когда

В этом году отмечается 365 лет с дня основания Харькова и 76 лет со дня его освобождения от гитлеровских захватчиков.



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Вообще праздник начнется 22 августа в сквере «Стрелка». В 21.30 на пешеходном мосту начнется файер-шоу и концерт на воде.



А вот на День города запланирована обширная программа.



23 августа в 8.00 пройдет торжественное возложение цветов к Мемориалу Славы в Лесопарке. На это время, с 7:00 до 9:00 по Белгородскому шоссе в районе Мемориала будет ограничена скорость движения транспорта.



В 9.00 в рамках празднования Дня флага Украины на площади Конституции состоится шоу флагов и флешмоб «Харківщина вітає з Днем Державного Прапора України», в котором смогут принять участие все желающие.



В 12.00 начнется праздничная программа в парке Горького. В 15.00 от центрального входа к главной сцене пройдет шествие артистов знаменитого театра «Опера Люй» из китайского города-побратима Цзинань, потом на главной сцене состоится концерт. В 17.00 выступит Большой Слобожанский ансамбль песни и танца, в 20.00 на главной сцене выступит Виталий Козловский, а завершит праздник дискотека



В 16:00 в саду Шевченко пройдет открытие выставки мозаики «Зевгме» города-побратима Газиантепа (Турция).



С 16.00 до 23.00 на площади Свободы будет работать праздничный городок, до 19:00 харьковчан и гостей города ждут различные развлекательные программы.



В 18.00 с площади Конституции стартует парад вышиванок. Участники начинают сбор в 17:30, затем пройдут от площади Конституции по Сумской до памятника Тарасу Шевченко.



В 19.00 на площади Свободы начнется концерт, в котором выступят звезды украинской экстрады Верка Сердючка, Оля Полякова, Настя Каменских и группа Kazka. В рамках концерта также планируется световое шоу и праздник огней под звуки симфонического оркестра.



Чтобы харьковчанам было удобно добираться домой после праздника, 23 августа метро на час продлит работу.





