Скончался заслуженный врач Украины, один из основателей и первый главный врач Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Иван Яковцов.

Сердце известного харьковского медика перестало биться на 87 году жизни после тяжелой болезни.
Более полувека своей жизни лет жизни Иван Захарович посвятил медицине — лечению больных, решению организационных вопросов сферы здравоохранения, научной и педагогической деятельности. До последнего дня Иван Яковцов активно работал и щедро делится своими знаниями с молодым поколением.
Прощание с выдающимся медиком пройдет 23 августа в 11 часов утра на улице Амосова, 35, в морфологическом корпусе Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.
Справка. Иван Захарович Яковцов родился 6 февраля 1933 года в селе Новокочубеевка Полтавской области. После семилетней школы окончил Полтавскую фельдшерско-акушерскую школу.
В 1955 г. после демобилизации из армии год работал вольнонаемным фельдшером в танковом училище.
В 1962 г. окончил Харьковский медицинский институт, затем прошел клиническую ординатуру по хирургии.
1964 –67 гг. – замглавврача по лечебной работе медсанчасти на заводе «Серп и молот».
1967–73 гг. – ассистент кафедры факультетской хирургии Харьковского мединститута.
1973–77 гг. – заместитель заведующего Харьковского облздравотдела по лечебной работе.
1977–80 гг. – главный врач Харьковской больницы скорой помощи.
1980–82 гг. – доцент кафедры скорой помощи УИУВ, затем – доцент кафедры медицины катастроф УИУВ.
С 1983 по 2007 гг. – завкафедрой медицины катастроф, с 2007 г.– профессор кафедры медицины неотложных состояний и медицины катастроф ХМАПО.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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