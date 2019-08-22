Главная Новости Общество Скончался заслуженный врач Украины, один из основателей и первый главный врач Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Иван Яковцов.
22.08.2019  17:35   

Скончался заслуженный врач Украины, один из основателей и первый главный врач Харьковской городской больницы скорой и неотложной помощи Иван Яковцов.

Сердце известного харьковского медика перестало биться на 87 году жизни после тяжелой болезни.


://gx.net.ua

Более полувека своей жизни лет жизни Иван Захарович посвятил медицине — лечению больных, решению организационных вопросов сферы здравоохранения, научной и педагогической деятельности. До последнего дня Иван Яковцов активно работал и щедро делится своими знаниями с молодым поколением.

Прощание с выдающимся медиком пройдет 23 августа в 11 часов утра на улице Амосова, 35, в морфологическом корпусе Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Справка. Иван Захарович Яковцов родился 6 февраля 1933 года в селе Новокочубеевка Полтавской области. После семилетней школы окончил Полтавскую фельдшерско-акушерскую школу.

В 1955 г. после демобилизации из армии год работал вольнонаемным фельдшером в танковом училище.

В 1962 г. окончил Харьковский медицинский институт, затем прошел клиническую ординатуру по хирургии.

1964 –67 гг. – замглавврача по лечебной работе медсанчасти на заводе «Серп и молот».

1967–73 гг. – ассистент кафедры факультетской хирургии Харьковского мединститута.

1973–77 гг. – заместитель заведующего Харьковского облздравотдела по лечебной работе.

1977–80 гг. – главный врач Харьковской больницы скорой помощи.

1980–82 гг. – доцент кафедры скорой помощи УИУВ, затем – доцент кафедры медицины катастроф УИУВ.

С 1983 по 2007 гг. – завкафедрой медицины катастроф, с 2007 г.– профессор кафедры медицины неотложных состояний и медицины катастроф ХМАПО.

 

Источник:   ГХ
 Тэги:  врач, скорая, харьков, больница, основатель
 
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