Игорь Терехов: в Харькове ко Дню города презентуют фотовыставку достижений Китая (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы 22 августа встретился с советником Посольства Китая в Украине Дином Цзянвэем и обсудил ряд совместных мероприятий ко Дню города.
Дин Цзянвэй сообщил, что китайская сторона подготовила несколько мероприятий для харьковчан. В частности, завтра откроется фотовыставка, посвященная достижениям КНР за 70 лет существования государства. «Хочу передать благодарность от имени Посла КНР в Украине Ду Вэя за поддержку и помощь в организации фотовыставки достижений нашей страны», - сказал советник посольства.
В свою очередь Игорь Терехов отметил, что сотрудничество с Китаем является важным направлением для Харькова, и то, что в городе проходят совместные мероприятия и реализуются новые проекты, еще более укрепит отношения между странами.
«Мы очень ценим партнерские взаимоотношения, которые сложились у Харькова с Китаем, в том числе с двумя городами-побратимами Цзинань и Тяньцзинь, и мы продолжаем развивать наше сотрудничество. Также мы наблюдаем за тем, как развивается Китайская Республика, особенно IT-направление. И уже сегодня Харьков работает над совместным проектом в этой сфере с китайской компанией «Huawei», - подчеркнул Игорь Терехов.
Напомним, открытие фотовыставки «Достижения 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики» состоится 24 августа в 11:00 в колонном зале Харьковского национального университета им. Каразина.
Кроме этого, 23 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдут Дни китайской культуры. На главной сцене парка выступят артисты знаменитого китайского театра «Опера Люй», а в знак дружбы между Харьковом и Китаем в парке будет высажено дерево.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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