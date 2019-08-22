22.08.2019 18:44

Игорь Терехов: в Харькове ко Дню города презентуют фотовыставку достижений Китая (ФОТО)

Первый заместитель Харьковского городского головы 22 августа встретился с советником Посольства Китая в Украине Дином Цзянвэем и обсудил ряд совместных мероприятий ко Дню города.



://city.kharkov.ua

Дин Цзянвэй сообщил, что китайская сторона подготовила несколько мероприятий для харьковчан. В частности, завтра откроется фотовыставка, посвященная достижениям КНР за 70 лет существования государства. «Хочу передать благодарность от имени Посла КНР в Украине Ду Вэя за поддержку и помощь в организации фотовыставки достижений нашей страны», - сказал советник посольства.



В свою очередь Игорь Терехов отметил, что сотрудничество с Китаем является важным направлением для Харькова, и то, что в городе проходят совместные мероприятия и реализуются новые проекты, еще более укрепит отношения между странами.



«Мы очень ценим партнерские взаимоотношения, которые сложились у Харькова с Китаем, в том числе с двумя городами-побратимами Цзинань и Тяньцзинь, и мы продолжаем развивать наше сотрудничество. Также мы наблюдаем за тем, как развивается Китайская Республика, особенно IT-направление. И уже сегодня Харьков работает над совместным проектом в этой сфере с китайской компанией «Huawei», - подчеркнул Игорь Терехов.



Напомним, открытие фотовыставки «Достижения 70 лет со дня основания Китайской Народной Республики» состоится 24 августа в 11:00 в колонном зале Харьковского национального университета им. Каразина.



Кроме этого, 23 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького пройдут Дни китайской культуры. На главной сцене парка выступят артисты знаменитого китайского театра «Опера Люй», а в знак дружбы между Харьковом и Китаем в парке будет высажено дерево.