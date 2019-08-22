22.08.2019 19:01

Геннадий Кернес вручил харьковчанам грамоты по случаю Дня города

Городской голова Геннадий Кернес 22 августа поздравил харьковчан с наступающими праздниками и вручил награды Харьковского городского совета.



://city.kharkov.ua

По случаю Дня города и Дня Независимости Украины сотрудникам разных предприятий, ученым, спортсменам и деятелям культуры были вручены Почетные грамоты Харьковского городского совета, Почетные грамоты исполнительного комитета городского совета и Благодарности городского головы.

Геннадий Кернес поздравил всех с 365-летием Харькова и 76-й годовщиной освобождения города от нацистских захватчиков.

«Харьков - наш любимый город. Благодаря таким людям, как вы, он процветает и возрождается, занимает лидирующие позиции в Украине. Харьков знают за рубежом и отмечают наши достижения. Я признателен за то, что вы участвуете в этом процессе, находите стимулы и силы делать свою работу хорошо. Желаю вам здоровья, хорошего настроения, чтобы дома у вас было тепло и уютно, а над нашим городом и страной было мирное небо», - сказал городской голова.



Среди награжденных - представители департаментов Харьковского горсовета и коммунальных предприятий, главный врач Городской клинической многопрофильной больницы №17 Дмитрий Черепов, старший преподаватель Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» Екатерина Майорова, ведущий инспектор Харьковского городского отдела Главного управления ГСЧС Украины Борис Иванов, Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины Виктор Христоев и другие харьковчане.



С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.