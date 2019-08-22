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22.08.2019  19:15   

В Харькове установили домик для бездомных кошек

Первый домик для бездомных кошек установили во дворе на ул. Библика, 1а.


://city.kharkov.ua

Конструкцию изготовили сотрудники КП «Центр обращения с животными». На предприятии отметили, что в ходе проектирования были учтены потребности будущих постояльцев. Одновременно домик может вместить до 15 кошек, он утеплен со всех сторон, что позволит животным не замерзнуть зимой, а летом обеспечит им прохладу.

«Домик изготовлен из дерева, приподнят над землей, чтобы весной и осенью котов не затапливало. О гидроизоляции крыши также позаботились, поэтому течь на головы животным не будет. Вся древесина пропитана специальными составами, благодаря чему она не будет отсыревать, и на стенках конструкции не заведется плесень или грибок. Немаловажно, что домик установлен вдали от детских площадок», - подчеркнули на предприятии.

Сотрудники центра напомнили, что во дворе по ул. Библика, 1а недавно были зафиксированы случаи вандализма, в частности, там разбили декоративные фигурки животных и пытались взломать автомат для выдачи корма. В связи с этим, на предприятии просят жителей города бережнее относиться к результатам труда работников коммунальных служб. 

Источник:   ХГС
 Тэги:  бездомные, кошки, харьков, домик, хтз, библика
 
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