22.08.2019 19:30

Героя войны Алексея Прокофьева поздравили с Днем освобождения Харькова

Участника боевых действий, награжденного четырьмя медалями «За отвагу», Алексея Прокофьева поздравили с 76-й годовщиной освобождения Харькова от нацистских захватчиков.



://city.kharkov.ua

В гости к ветерану пришли директор Департамента труда и социальной политики Болгова Лариса и заместитель председателя Администрации Индустриального района Елена Великанова.



Они вручили герою Второй мировой войны подарки и пожелали крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия.



Справка. Алексей Ефимович Прокофьев родился 10 апреля 1925 года в селе Михайловка Одесской области. Награжден четырьмя медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Белграда», «За взятие Вены», участвовал в освобождении Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. За освобождение Белграда получил благодарность от Верховного Главнокомандующего СССР. В боях за освобождение Чехословакии был ранен под городом Брно. День Победы встретил в госпитале в Братиславе. После этого участвовал в войне с Японией, а потом служил в Красноярске и Иркутске. Жил и работал в городе Сарата Одесской области. В Харькове живет с семьей с января 2018 года.