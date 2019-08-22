Харьковчан приглашают на фестиваль уличного искусства

IV Международный фестиваль уличного искусства «Харьков SmART Fest», посвященный Дню города, пройдет 23 августа с тыльной стороны Харьковского национального академического театр оперы и балета им. Н. В. Лысенко.
По словам организаторов, цель фестиваля - популяризация уличной и граффити-культуры в Харькове.
Участники мероприятия посоревнуются во фристайл- и брейк-батлах, а также покажут рэп-перфоманс.
Организатор мероприятия - Департамент международного сотрудничества совместно с творческой группой «KAILAS-V» и «Схід OPERA».
Начало - в 15:30.
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