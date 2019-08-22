В Основянском районе отметили 76-ю годовщину освобождения Харькова

Мероприятия по случаю 76-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков прошли в Основянском районе.
Памятные акции были организованы у памятника Неизвестному солдату в парке станции «Основа» и в поселке Жихарь. В них приняли участиие более полутысячи человек - ветераны Второй мировой войны, представители районной администрации, предприятий, учреждений и организаций, школьники.
Возле монументов выступили творческие коллективы, присутствующие возложили к памятникам цветы.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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