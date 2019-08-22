22.08.2019 19:55

В Основянском районе отметили 76-ю годовщину освобождения Харькова

Мероприятия по случаю 76-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков прошли в Основянском районе.



://city.kharkov.ua

Памятные акции были организованы у памятника Неизвестному солдату в парке станции «Основа» и в поселке Жихарь. В них приняли участиие более полутысячи человек - ветераны Второй мировой войны, представители районной администрации, предприятий, учреждений и организаций, школьники.



Возле монументов выступили творческие коллективы, присутствующие возложили к памятникам цветы.