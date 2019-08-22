Главная Новости Общество В Основянском районе отметили 76-ю годовщину освобождения Харькова
22.08.2019  19:55   

В Основянском районе отметили 76-ю годовщину освобождения Харькова

Мероприятия по случаю 76-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков прошли в Основянском районе.


://city.kharkov.ua

Памятные акции были организованы у памятника Неизвестному солдату в парке станции «Основа» и в поселке Жихарь. В них приняли участиие более полутысячи человек - ветераны Второй мировой войны, представители районной администрации, предприятий, учреждений и организаций, школьники. 

Возле монументов выступили творческие коллективы, присутствующие возложили к памятникам цветы.  

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  освобождение, харьков, годовщина, праздник, жихарь, основа
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.08 Общество Геннадий Кернес: новая подсветка и водяная стена - современное решение для исторического места. (ВИДЕО) 20.08 Власть В Московском районе отметили годовщину освобождения Харькова (ФОТО) 19.08 Спорт Харьковские хоккеисты приняли участие в международном марафоне «Освобождение» (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил и поблагодарил ветеранов и освободителей Харькова за героизм и победу
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 