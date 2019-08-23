В саду Шевченко откроют фонтан с играющими обезьянами (ВИДЕО)

Огромная скала появилась в обновленном саду Шевченко возле центрального входа в зоопарк. А по краям скалы сидят они - хвостатые музыканты.
К 365-летию Харькова горожанам приготовили приятный сюрприз – музыкальный фонтан "Веселый monkey bands".
Его монтаж завершили зарубежные специалисты из Турции.
«Это достаточно сложная система, состоящая из нескольких уровней. Если быть точным - их четыре. И на каждом уровне каждый механизм работает как часы. Здесь всего 13 персонажей, 13 веселых музыкальных обезьянок. Одна, которая на самом верху, с микрофоном. Она здесь главная и солирует. Все фигурки вместе двигаются под музыку и плюс к этому всему - вода. Она придаст определенный шарм этой уникальной композиции», – рассказал специалист по монтажу фонтанов Сукре Эренлер (г. Анкара).
Увидеть четырехуровневый музыкальный фонтан, высотой почти 7,5 метров, харьковчане и гости Первой столицы, которые приедут на празднование 365-летия города, смогут вечером.
«Подобные фонтаны, как этот, конечно, есть в мире. Однако именно ваш, именно таких больших размеров, единственный в Европе, так точно. Я хочу поздравить харьковчан с праздником. Я уверен, наша работа - это фонтан с музыкальными обезьянками, придется всем по душе и будет местом, где молодежь будет назначать свидания, фотографироваться, будут играть дети, а старики будут наблюдать за игрой этих веселых музыкантов и будут просто отдыхать. С праздником, Харьков!», – поздравляет Сукре Эренлер.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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