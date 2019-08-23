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23.08.2019  08:42   

В саду Шевченко откроют фонтан с играющими обезьянами (ВИДЕО)

Огромная скала появилась в обновленном саду Шевченко возле центрального входа в зоопарк. А по краям скалы сидят они - хвостатые музыканты.


// izvestia.kharkov.ua

К 365-летию Харькова горожанам приготовили приятный сюрприз – музыкальный фонтан "Веселый monkey bands".

Его монтаж завершили зарубежные специалисты из Турции.

«Это достаточно сложная система, состоящая из нескольких уровней. Если быть точным - их четыре. И на каждом уровне каждый механизм работает как часы. Здесь всего 13 персонажей, 13 веселых музыкальных обезьянок. Одна, которая на самом верху, с микрофоном. Она здесь главная и солирует. Все фигурки вместе двигаются под музыку и плюс к этому всему - вода. Она придаст определенный шарм этой уникальной композиции», – рассказал специалист по монтажу фонтанов Сукре Эренлер (г. Анкара).
 
Увидеть четырехуровневый музыкальный фонтан, высотой почти 7,5 метров, харьковчане и гости Первой столицы, которые приедут на празднование 365-летия города, смогут вечером.
 
«Подобные фонтаны, как этот, конечно, есть в мире. Однако именно ваш, именно таких больших размеров, единственный в Европе, так точно. Я хочу поздравить харьковчан с праздником. Я уверен, наша работа - это фонтан с музыкальными обезьянками, придется всем по душе и будет местом, где молодежь будет назначать свидания, фотографироваться, будут играть дети, а старики будут наблюдать за игрой этих веселых музыкантов и будут просто отдыхать. С праздником, Харьков!», – поздравляет Сукре Эренлер.

Тэги:  фонтан, сад шевченко, харьков
 
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