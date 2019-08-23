Рыбак-браконьер нанес 2 тысячи гривен убытков

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.
22 августа Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Новоплатоновка Боровского района Харьковской области.
Около 8:00 задержан нарушитель, ловивший рыба запрещенными орудиями - двумя лесковыми сетками. В сетях находились 13 лещей общим весом 2 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 2210 грн.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков, местами гроза.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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