Главная Новости Общество Рыбак-браконьер нанес 2 тысячи гривен убытков
23.08.2019  10:21   

Рыбак-браконьер нанес 2 тысячи гривен убытков

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.


// khr.darg.gov.ua

22 августа Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Новоплатоновка Боровского района Харьковской области.

Около 8:00 задержан нарушитель, ловивший рыба запрещенными орудиями - двумя лесковыми сетками. В сетях находились 13 лещей общим весом 2 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 2210 грн.
 

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.08 Криминал и происшествия На Печенежском водохранилище задержали нарушителя с 13 кг рыбы (ФОТО) 16.08 Медицина В харьковской реке – повторный мор рыбы (ФОТО) 16.08 Криминал и происшествия За рыбой – с запрещенной сетью: нарушители наловили на 13 тысяч гривен (ФОТО)
 
 

Видео

В сквере «Стрелка» открыли обновленный подвесной мост. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 