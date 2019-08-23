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23.08.2019  10:34   

Геннадий Кернес поздравил харьковчан с Днем освобождения Харькова и Днем флага Украины

Торжества, приуроченные ко Дню Государственного Флага Украины, прошли сегодня, 23 августа, на пл. Конституции.


// city.kharkov.ua

В них приняли участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес, первый заместитель городского головы Игорь Терехов, руководство области, заместители городского головы, председатели райадминистраций, депутаты, студенты, горожане.

Геннадий Кернес поздравил харьковчан с Днем освобождения Харькова и Днем флага и пожелал всем украинцам мирного неба.

«Сегодня мы празднуем не только день рождения Харькова, но и день его освобождения. Наш город 641 день находился в оккупации немецко-фашистских захватчиков, после чего от него остались пыль и руины. И сегодня главное, что мы можем видеть, - как Харьков возрождается, становится красивым и современным, и как харьковчане любят свой город. А День Государственного Флага - это еще одна традиция, которая вселяет в нас гордость, что мы - одна страна и нация, которая едина в том, чтобы над украинскими городами было светлое небо и не было войны», - подчеркнул Геннадий Кернес.

По случаю Дня флага возле памятника Независимости Украины прошел флешмоб с участием гимнастов и спортсменов. Они исполнили массовый танцевальный номер с государственной символикой, а в завершение флешмоба состоялся символический фейерверк в цветах национального флага.

Отметим, День Государственного Флага Украины установлен Указом Президента Украины в 2004 году.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день флага, кернес, харьков
 
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