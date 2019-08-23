Геннадий Кернес поздравил харьковчан с Днем освобождения Харькова и Днем флага Украины

Торжества, приуроченные ко Дню Государственного Флага Украины, прошли сегодня, 23 августа, на пл. Конституции.
В них приняли участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес, первый заместитель городского головы Игорь Терехов, руководство области, заместители городского головы, председатели райадминистраций, депутаты, студенты, горожане.
Геннадий Кернес поздравил харьковчан с Днем освобождения Харькова и Днем флага и пожелал всем украинцам мирного неба.
«Сегодня мы празднуем не только день рождения Харькова, но и день его освобождения. Наш город 641 день находился в оккупации немецко-фашистских захватчиков, после чего от него остались пыль и руины. И сегодня главное, что мы можем видеть, - как Харьков возрождается, становится красивым и современным, и как харьковчане любят свой город. А День Государственного Флага - это еще одна традиция, которая вселяет в нас гордость, что мы - одна страна и нация, которая едина в том, чтобы над украинскими городами было светлое небо и не было войны», - подчеркнул Геннадий Кернес.
По случаю Дня флага возле памятника Независимости Украины прошел флешмоб с участием гимнастов и спортсменов. Они исполнили массовый танцевальный номер с государственной символикой, а в завершение флешмоба состоялся символический фейерверк в цветах национального флага.
Отметим, День Государственного Флага Украины установлен Указом Президента Украины в 2004 году.
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Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков, местами гроза.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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