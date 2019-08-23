Главная Новости Общество Каскад в саду Шевченко открыли для харьковчан (ВИДЕО)
23.08.2019  11:10   

Каскад в саду Шевченко открыли для харьковчан (ВИДЕО)

Как городские власти и обещали, обновленный Каскад открыли 23 августа.

После реконструкции Каскад превратился в гранитные ступени с двумя чашами фонтанов - на горе и внизу.

По бокам высажены цветники, установлены новые светильники.

Напомним, как объяснял мэр города Геннадий Кернес, сохранить Каскад в прежнем виде было невозможно из-за оползней.

Тэги:  каскад, сад шевченко, харьков
 
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