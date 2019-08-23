Каскад в саду Шевченко открыли для харьковчан (ВИДЕО)

Как городские власти и обещали, обновленный Каскад открыли 23 августа.
После реконструкции Каскад превратился в гранитные ступени с двумя чашами фонтанов - на горе и внизу.
По бокам высажены цветники, установлены новые светильники.
Напомним, как объяснял мэр города Геннадий Кернес, сохранить Каскад в прежнем виде было невозможно из-за оползней.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков, местами гроза.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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