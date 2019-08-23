Главная Новости Общество Сегодня в городе состоится финал конкурса «Миссис Харьков 2019»
23.08.2019  11:33   

Сегодня в городе состоится финал конкурса «Миссис Харьков 2019»

Финал конкурса красоты «Миссис Харьков 2019» пройдет сегодня, 23 августа, в отеле «Mandarin Clubhouse Kharkiv» (ул. Максимилиановская, 16а).


// city.kharkov.ua

За корону будут бороться 15 успешных леди в возрасте от 25 до 45 лет. Гостей мероприятия ждет яркое fashion-шоу, дефиле участниц, а также фотосессия и интервью. 

Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, во время подготовки к конкурсу участницы вместе с общественными организациями и органами местного самоуправления реализовывали благотворительные проекты, доказав, что красота действительно может спасти мир.    

«Главное условие участия в конкурсе - благотворительная деятельность. В течение полугода участницы занимались реализацией своих проектов, которые будут представлены в финале конкурса. Конкурсантки покажут, что они сделали полезного и хорошего для нашего города. Каждый проект уникален и направлен на то, чтобы помочь всем тем, кто действительно в этом нуждается», - рассказала Виктория Грецкая-Миргородская.

Среди проектов участниц - сбор средств на оборудование для детской клинической больницы №16, благотворительный показ для сбора  средств на проведение курсов психотерапии для особенных детей из центра психологии и развития личности «Зазеркалье», проведение бесплатных тренингов и семинаров по актуальным темам, творческие и образовательные мероприятия для детей и молодежи, помощь детским домам, многодетным семьям и пр. 

Начало мероприятия - в 20:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  конкурс красоты, миссис харьков, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.03 Общество «Miss Kharkiv International» стала нигерийка 28.02 Общество В Харькове выберут интернациональную красавицу 15.03 Общество В Харькове в исправительной колонии выбирали «Мисс весна - 2016» (ФОТО)
 
 

Видео

Геннадій Кернес: Харків зазнав величезних втрат, але й зробив колосальний внесок у перемогу. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 