23.08.2019 11:33

Сегодня в городе состоится финал конкурса «Миссис Харьков 2019»

Финал конкурса красоты «Миссис Харьков 2019» пройдет сегодня, 23 августа, в отеле «Mandarin Clubhouse Kharkiv» (ул. Максимилиановская, 16а).



// city.kharkov.ua

За корону будут бороться 15 успешных леди в возрасте от 25 до 45 лет. Гостей мероприятия ждет яркое fashion-шоу, дефиле участниц, а также фотосессия и интервью.

Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, во время подготовки к конкурсу участницы вместе с общественными организациями и органами местного самоуправления реализовывали благотворительные проекты, доказав, что красота действительно может спасти мир.

«Главное условие участия в конкурсе - благотворительная деятельность. В течение полугода участницы занимались реализацией своих проектов, которые будут представлены в финале конкурса. Конкурсантки покажут, что они сделали полезного и хорошего для нашего города. Каждый проект уникален и направлен на то, чтобы помочь всем тем, кто действительно в этом нуждается», - рассказала Виктория Грецкая-Миргородская.

Среди проектов участниц - сбор средств на оборудование для детской клинической больницы №16, благотворительный показ для сбора средств на проведение курсов психотерапии для особенных детей из центра психологии и развития личности «Зазеркалье», проведение бесплатных тренингов и семинаров по актуальным темам, творческие и образовательные мероприятия для детей и молодежи, помощь детским домам, многодетным семьям и пр.



Начало мероприятия - в 20:00.