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23.08.2019  12:02   

Харьковчане возложили цветы к Солдату

Мероприятие, посвященное 76-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, прошло сегодня, 23 августа, возле памятника Воину-освободителю на ул. 23 Августа.


// city.kharkov.ua

В нем приняли участие ветераны войны и труда, представители Администрации Шевченковского района, общественных организаций, школьники, студенты и местные жители.

В знак уважения к героям войны и их подвигу присутствующие возложили к памятнику цветы. Возле монумента состоялся концерт, после которого для ветеранов организовали традиционную полевую кашу.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  возложение, день города, харьков
 
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