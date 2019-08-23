Харьковчане возложили цветы к Солдату

Мероприятие, посвященное 76-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, прошло сегодня, 23 августа, возле памятника Воину-освободителю на ул. 23 Августа.
В нем приняли участие ветераны войны и труда, представители Администрации Шевченковского района, общественных организаций, школьники, студенты и местные жители.
В знак уважения к героям войны и их подвигу присутствующие возложили к памятнику цветы. Возле монумента состоялся концерт, после которого для ветеранов организовали традиционную полевую кашу.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков, местами гроза.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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